Ex-Schalke-Keeper Timon Wellenreuther verlässt Willem II

Der ehemalige Torwart des FC Schalke 04, Timon Wellenreuther, wird seinen Verein Willem II am Ende der laufenden Spielzeit verlassen. Das gab der 24-Jährige auf seinem Instagram-Account bekannt.

"Im Sommer werden für mich drei erfolgreiche Jahre bei Willem II zu Ende gehen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in dieser Zeit so sehr geholfen haben", schrieb der Torwart dort. "Der gesamte Klub und auch allen Fans. Insbesondere auf den Einzug ins Cupfinale 2019 und die Qualifikation für die Europa League in dieser Spielzeit bin ich sehr stolz."

Wohin es ihn im Sommer genau ziehen wird, könne er noch nicht sagen. "Das werden die nächsten Wochen zeigen", schrieb Wellenreuther. Insgesamt kommt der Schlussmann auf 77 Partien für Tilburg, davon 69 in der Eredivisie.

Wellenreuther spielte vor der Coronakrise die beste Saison seiner Karriere, das Fachblatt Voetbal International hatte ihn zum stärksten Hinrunden-Torwart gekürt. Seine Leistungen haben ihn in den Fokus größerer Vereine rücken lassen, unter anderem soll der Hamburger SV interessiert sein.