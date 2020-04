Jose Mourinho: Ronaldo Nazario ist der beste Spieler aller Zeiten

Jose Mourinho (57), aktuell Trainer von Tottenham Hotspur, ist sich sicher, dass der brasilianische Ex-Angreifer Ronaldo Nazario der beste Spieler aller Zeiten ist.

Im Interview mit LiveScore wurde der Portugiese gefragt, welcher Spieler in seinen Augen der beste Akteur sei, der je ein Fußballfeld betreten hat. "Ronaldo Nazario, Il Fenomeno", sagte Mourinho und schob nach: "Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben bereits jetzt längere Laufbahnen vorzuweisen. Sie stehen seit 15 Jahren ganz oben."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der frühere Top-Angreifer Ronaldo habe aber etwas ganz Besonderes gehabt, findet Mourinho. "Wenn wir mal nur über Talent und Skills sprechen, dann übertrifft niemand Ronaldo. Als er mit Bobby Robson bei Barcelona war, habe ich gemerkt, dass er der großartigste Spieler ist, den ich je auf dem Platz habe stehen sehen", so "the Special One" weiter.

Der 57-Jährige, der unter anderem bereits den FC Chelsea, Manchester United, Real Madrid und Inter Mailand trainierte, ist sich sicher, dass die Karriere des heute 43-jährigen Brasilianers noch steiler hätte bergauf gehen können, wären da nicht seine Verletzungsprobleme gewesen.

Südamerikas historische Top-11: Weltfußballer ohne Ende - kein Platz für Neymar © imago images 1/16 SPOX blickt in Zeiten von Corona zurück auf Größen des Sports, so auch des Fußballs. Wir haben unsere Top-11 des Kontinents Südamerika zusammengestellt. Weltfußballer ohne Ende, für Neymar hat es nicht gereicht. © imago images 2/16 TOR - Amadeo Carrizo: Der argentinische Torhüter stand von 1945 bis 1970 zwischen den Pfosten. Für River Plate lief er insgesamt 521-mal auf. Er gilt als erster Torhüter, der aktiv am Spielgeschehen teilnahm und mit Handschuhen spielte. © imago images 3/16 ABWEHR - Cafu: Die brasilianische Legende war lange Jahre der Rechtsverteidiger in der Selecao. Mit dem Team wurde er 1994 und 2002 Weltmeister. Mit dem AC Milan gewann er zudem die Champions League. © imago images 4/16 Carlos Alberto Torres: Wurde 1998 in die FIFA-Weltauswahl des 20. Jahrhunderts gewählt. Brasilien führte er 1970 als Kapitän zum WM-Titel. Aufs Vereinsebene spielte er u.a. für Fluminese und FC Santos. © imago images 5/16 Roberto Carlos: Der Stern des Linksverteidigers ging bei Inter Mailand auf. Nach nur einer Saison ging es zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er zahlreiche Titel. 2002 außerdem Weltmeister. © imago images 6/16 MITTELFELD – Garrincha: Er gilt neben Pele als größter Fußballer Brasiliens. Auf Vereinsebene spielte er u.a. lange Zeit für Botafago (fast 600 Spiele). 1958 und 1962 Weltmeister. © imago images 7/16 Ronaldinho: Ob Champions League, Weltfußballer oder Weltmeister: Der Zauberfuß gewann fast jeden Titel, den man gewinnen kann. Feierte seine erfolgreichste Zeit beim FC Barcelona. © imago images 8/16 Diego Armando Maradona: Über Boca Juniors und den FC Barcelona fand Maradona in Neapel seine fußballerische Heimat. Als Mannschaftskapitän führte er Argentinien 1986 zum WM-Titel. © imago images 9/16 Enzo Francescoli: Der Uruguayer gehört ebenfalls zur FIFA 100. Er spielte u.a. für Olympique Marseille und River Plate. Mit der Nationalmannschaft gewann er dreimal die Copa America und wurde zweimal zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. © imago images 10/16 ANGRIFF – Lionel Messi: „La Pulga“ erzielte bislang in 474 Spielen für den FC Barcelona unglaubliche 438 Tore – die meisten in der spanischen Liga aller Zeiten. Zahlreiche individuelle Auszeichnungen, außerdem Vizeweltmeister 2014. © imago images 11/16 Ronaldo: Ob in Barcelona, Mailand oder Madrid: Der „echte“ Ronaldo schoss überall seine Tore und gilt daher als einer der besten Stürmer aller Zeiten. Zudem zweimaliger Weltmeister mit Brasilien. © imago images 12/16 Pele: Der Brasilianer erzielte für seinen Heimatverein FC Santos 638 Spielen unfassbare 619 Tore. Dreimaliger Weltmeister. Außerdem: Fußballer und Sportler des 20. Jahrhunderts. © imago images 13/16 HONORABLE MENTIONS - Zico: Der beidfüßige Mittelfeldregisseur erzielte in 88 Länderspielen für Brasilien 66 Tore. Gewann mit Flamengo Rio de Janeiro 1981 den ersten und bislang einzigen Weltpokal der Vereinsgeschichte. © imago images 14/16 Rivaldo: Zählte zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern seiner Zeit. Er schoss in 157 Spielen für den FC Barcelona 86 Tore und wurde 1999 zu Europas Fußballer und zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Gewann 2002 die Weltmeisterschaft mit Brasilien. © imago images 15/16 Romario: Gewann 1994 die Weltmeisterschaft und die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Auf Vereinsebene bestritt er 109 Spiele für die PSV Eindhoven (98 Tore) und 46 Partien für den FC Barcelona (34 Tore). © imago images 16/16 Kaka: Champions-League-Sieger und Weltfußballer 2007. Die Liste ließe sich noch fast endlos fortsetzen, wir sagen nur: Valderrama, Thiago Silva, Redondo, Di Stefano, Chilavert, Zamorano, Cubillas, Romerito, Neymar, ...

Jose Mourinho: Ronaldos Talent war einmalig

"Verletzungen haben seine Laufbahn, die noch einzigartiger hätte sein können, zugrunde gehen lassen. Aber das Talent, das er mit 19 Jahren hatte, war einmalig", so der Tottenham-Coach abschließend.

Ronaldo, der in seiner aktiven Zeit zweimal Weltmeister wurde, ist mittlerweile Präsident des spanischen Klubs Real Valladolid. Zuletzt schrieb er einen emotionalen Brief an die Anhänger des Klubs, um seine Solidarität inmitten der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Krise auszudrücken.

Während seiner Karriere spielte der Torjäger auf europäischem Boden für die PSV Eindhoven, den FC Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid und die AC Mailand. Für Brasilien netzte er in 98 Länderspielen 62-mal ein.