Ex-Milan-Star Kaka wollte offenbar nicht zu Real Madrid

Berater Gaetano Paolillo hat in einem Interview mit MilanNews.it verraten, dass sein ehemaliger Schützling Kaka im Jahr 2009 eigentlich gar nicht von der AC Mailand zu Real Madrid wechseln wollte und lieber bei den Rossoneri geblieben wäre.

"Nach seinem letzten Spiel 2009 in Florenz ist er nur mit einem Rucksack auf Länderspielreise gegangen", erklärte der 63-Jährige: "Er sagte, wir sehen uns in einem Monat am Flughafen Malpensa [Flughafen in Mailand, d. Red.] wieder, aber Milan verkaufte ihn an Real Madrid, während er in Brasilien weilte."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dabei habe das Geld für den mittlerweile 38-Jährigen keine Rolle gespielt, vielmehr "liebte er die Fans und war mehr als glücklich in Mailand, aber der Klub bot ihn auf dem Transfermarkt an und zu diesem Zeitpunkt war Real eine gute Option", betonte Paolillo.

Kaka, Cristiano, Ibra und Co.: So krass war der Transfersommer 2009 © getty 1/21 Kaka verbindet man unweigerlich mit zwei Klubs: AC Milan und Real Madrid. Im absolut verrückten Transfersommer 2009 wechselte Kaka von den Rossoneri zu den Königlichen. Anlässlich seines Geburtstags (38) zeigen wir die Top-20-Transfers von 2009. © getty 2/21 20. Platz: SAMUEL ETO'O für 20 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Inter Mailand. © getty 3/21 19. Platz: MAURO ZARATE für 20,2 Millionen Euro von Al-Sadd zu Lazio Rom. © getty 4/21 18. Platz: GLEN JOHNSON für 20,5 Millionen Euro vom FC Portsmouth zum FC Liverpool. © getty 5/21 17. Platz: YURI ZHIRKOV für 21 Millionen Euro von ZSKA Moskau zum FC Chelsea. © getty 6/21 16. Platz: ROQUE SANTA CRUZ für 21,2 Millionen Euro von den Blackburn Rovers zu Manchester City. © getty 7/21 15. Platz: LISANDRO LOPEZ für 24 Millionen Euro vom FC Porto zu Olympique Lyon. © getty 8/21 14. Platz: ARJEN ROBBEN für 24 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern. © getty 9/21 13. Platz: FELIPE MELO für 25 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus Turin. © getty 10/21 12. Platz: DMYTRO CHYGRYNSKIY für 25 Millionen Euro von Shaktar Donezk zum FC Barcelona. © getty 11/21 11. Platz: DIEGO MILITO für 25 Millionen Euro vom FC Genua zu Inter Mailand. © getty 12/21 10. Platz: DIEGO für 27 Millionen Euro von Werder Bremen zu Juventus Turin. © getty 13/21 9. Platz: JOLEON LESCOTT für 27,5 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester City. © getty 14/21 8. Platz: EMMANUEL ADEBAYOR für 29 Millionen Euro vom FC Arsenal zu Manchester City. © getty 15/21 7. Platz: CARLOS TEVEZ für 29 Millionen Euro von West Ham zu Manchester City. © getty 16/21 6. Platz: MARIO GOMEZ für 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. © getty 17/21 5. Platz: KARIM BENZEMA für 35 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Real Madrid. © getty 18/21 4. Platz: XABI ALONSO für 35,4 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Real Madrid. © getty 19/21 3. Platz: KAKA für 65 Millionen Euro vom AC Mailand zu Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: ZLATAN IBRAHIMOVIC für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: CRISTIANO RONALDO für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid.

Kaka lehnte Angebot von Manchester City ab

Angesichts finanzieller Schwierigkeiten war Milan gezwungen, ihren Star abzugeben. Der Transfer brachte dem Traditionsklub 67 Millionen Euro Ablöse. Zuvor hatte der Brasilianer bereits ein Mega-Angebot von Manchester City ausgeschlagen.

"Wenn es nach Milan gegangen wäre, hätten sie das Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro von Manchester City angenommen, aber Kaka lehnte einen Wechsel grundsätzlich ab", ergänzte Paolillo.

Der Weltmeister von 2002 kehrte nach knapp vier Jahren für eine Saison zu den Rossoneri zurück. 2017 beendete Kaka seine Karriere beim MLS-Klub Orlando City.