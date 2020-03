Ex-Bundesliga-Profi Thomas Kahlenberg mit Coronavirus infiziert

Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Kahlenberg ist mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet die dänische Zeitung Ekstra Bladet.

Der 36-Jährige habe sich dem Bericht zufolge wohl bei einer Reise in die Niederlande mit dem Erreger infiziert. Der Däne befindet sich momentan in Quarantäne.

Kahlenberg besuchte Spiel von Bröndby IF

Kahlenberg, der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv war, besuchte am Wochenende die Partie der dänischen Superligaen zwischen seinem Ex-Klub Bröndby IF und Lyngby BK.

Von Letzterem standen drei Spieler in Kontakt mit Kahlenberg, die nun als Vorsichtsmaßnahme ebenfalls in Quarantäne sind.