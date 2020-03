Ajax offenbar an Leihe von Barca-Talent Pedri interessiert

Ajax Amsterdam interessiert sich offenbar für eine Leihe von Supertalent Pedri, das der FC Barcelona bereits vergangenen September für kommende Saison von UD Las Palmas verpflichtet hat. Dies berichten mehrere katalanische Medien sowie auch die in Madrid ansässige Marca.

Der 17-jährige Offensivspieler weiß in der aktuellen Saison in der zweiten spanische Liga zu beeindrucken und soll auch in der kommenden Spielzeit weiterhin Spielpraxis sammeln, um so eines Tages neben Lionel Messi einlaufen zu können.

"Mir wurde noch nicht gesagt, ob ich die Vorbereitung mit Barças erstem Team absolviere. Aber ich hoffe, dass ich bei diesen Spielern sein kann", wird Pedri in der Marca zitiert. "Ich träume davon, eines Tages in der Umkleide neben Messi zu sein. Ich weiß nicht, was ich dann machen werde. Vielleicht verstecke ich mich."

Ajax und Barcelona pflegen seit jeher ein gutes Verhältnis, wobei Pedri den Platz von Ajax-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar einnehmen könnte. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft im Sommer aus, Ajax besitzt laut Voetbal International aber eine Option für eine Vertragsverlängerung um ein Jahr.