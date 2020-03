Nations League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live im TV und Livestream?

Die Auslosung der Gruppen zur zweiten Auflage der UEFA Nations League steht an. Nachdem die Ligen A und B von der UEFA von 12 auf 16 Teams erweitert wurden, spielt die DFB-Elf trotz Abstieg in Liga A. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die Auslosung heute live überträgt.

Nations League, Auslosung der Gruppen: Datum, Zeit, Ort

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA-Nations-League findet am heutigen Dienstag (3.3.2020) in Amsterdam um 18 Uhr mitteleuropäisher Zeit statt.

Nations League: Die Auslosung der Gruppenphase live im Livestream

Die Ziehung könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt die gesamte Auslosung live ab 18 Uhr.

Die Auslosung der Gruppenphase kann auch auf Sky Sport News HD mitverfolgt werden.

Nations League: Die Auslosung der Gruppenphase im Liveticker

Wer die Auslosung nicht im TV oder im Livestream verfolgen will, hat die Möglichkeit bei unserem SPOX-Liveticker mitzulesen. Den Link zum SPOX-Liveticker der Nations-League-Auslosung findet Ihr hier.

Nations League: Überblick der Lostöpfe

Liga A:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Portugal Belgien Bosnien-Herzegowina Kroatien Niederlande Frankreich Ukraine Polen England Spanien Dänemark Deutschland Schweiz Italien Schweden Island

Liga B:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Österreich Schottland Slowakei Bulgarien Russland Norwegen Türkei Israel Wales Serbien Irland Ungarn Tschechien Finnland Nordirland Rumänien

Liga C:

Topf 1: Topf 2: Topf 3: Topf 4: Griechenland Nord-Mazedonien Estland Armenien Albanien Kosovo Slowenien Aserbaidschan Montenegro Weißrussland Litauen Kasachstan Nordirland Zypern Luxemburg Moldawien

Liga D: