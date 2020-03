Coronavirus: Jakub Blaszczykowski fordert Pausierung der polnischen Liga

Der ehemalige BVB-Profi Jakub Blaszczykowski hat sich in einem offenen Brief an den polnischen Fußball-Verband PZPN gerichtet und aufgrund des grassierenden Coronavirus' eine mehrwöchige Einstellung des Spielbetriebs gefordert.

Der Verband hatte bislang beschlossen, dass die Ekstraklasa gemäß des Spielplans weiter ausgetragen wird.

"Im Angesicht der ernstzunehmenden Bedrohung durch den Coronavirus haben wir eine große Verantwortung zu tragen. Nicht nur für die Gesundheit der Spieler und Vereinsmitarbeiter, sondern - und vielleicht vor allem - besonders für deren Familien und anderen Leuten aus dem näheren Umfeld", schrieb Blaszczykowski in seinem Brief.

Nach seinem Empfinden sei es die beste Entscheidung, den Spielbetrieb in Polen für "einige Wochen" einzustellen. "So gewinnen wir die benötigte Zeit, um eine richtige Entscheidung zu treffen, die den Entscheidungen der UEFA-Verantwortlichen entspricht", erklärte Kuba.