Cristiano Ronaldo verrät: Ich dachte, mit 35 bin ich Fischer auf Madeira

Juventus-Star Cristiano Ronaldo, der am Mittwoch seinen 35. Geburtstag feierte, hat in einem Interview mit dem portugiesischen Sender Canal11 verraten, was er als Kind eigentlich für Pläne gehabt hätte.

"Mit 35? Ich dachte, ich wäre ein Fischer auf Madeira", erklärte CR7 auf die Frage, wo er sich als Kind im Alter von 35 Jahren sah. "Ich wollte Fußballprofi werden, aber ich dachte nicht, dass ich all das gewinnen werde, was ich gewonnen habe."

Und der Offensivspieler hat sich an Titeln längst noch nicht satt gesehen. "Mit Juventus habe ich erneut die Chance auf Titel", erklärte er. "Es hängt natürlich von vielen Dingen ab, aber es ist möglich. Wir haben ein gutes Team und müssen Schritt für Schritt gehen."

Der Vertrag von Ronaldo bei den Bianconeri läuft noch bis 2022. Zuletzt hatte er außerdem angekündigt, dass er mindestens noch fünf weitere Jahre aktiv Fußball spielen will.