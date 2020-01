Spanischer Supercup, Finale: Wann findet das Endspiel statt?

Am spanischen Supercup nehmen erstmals vier Mannschaften teil, sodass insgesamt drei Spiele absolviert werden müssen. Wann das Finale ansteht, erfahrt Ihr hier.

Spanischer Supercup 2020: Wann findet das Finale statt?

Nachdem die Halbfinalspiele am 8. und 9. Januar über die Bühne gehen, findet am 12. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit (21 Uhr Ortszeit) das große Finale statt.

Austragungsort aller Begegnungen ist das King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda (Saudi-Arabien). Das Stadion bietet Platz für 62.345 Zuschauer.

© getty

Spanische Supercopa live im TV und Livestream sehen

Der spanische Supercup ist im deutschsprachigen Raum weder im TV noch im Livestream zu sehen. Zahlreiche Sendeanstalten verzichteten aufgrund der umstrittenenen Menschenrechtslage in Saudi-Arabien auf eine Übertragung der Partien.

Zudem ist der sportliche Wert des Wettbewerbs, der im Vorjahr in Marokko stattfand und auch in den Jahren 2021 und 2022 in Saudi-Arabien ausgespielt wird, verhältnismäßig gering. Der spanische Verband ließ sich für den Export der Veranstaltung fürstlich entlohnen: Allein für die drei Turniere in Dschidda kassiert der RFEF 120 Millionen Euro.

Spanischer Supercup: Alle Spiele im LIVE-TICKER

Als Alternative zum TV-Bild könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort findet Ihr alle Spiele des spanischen Supercups in schriftlicher Form, folglich natürlich auch das Finale.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker-Kalender. Dort findet Ihr rechtzeitig auch den Ticker zum Endspiel.

Spanischer Supercup: Die Spiele im Überblick

Durch Tore von Toni Kroos, Isco und Luka Modric besiegte Real Madrid im ersten Halbfinale den FC Valencia. Der Anschlusstreffer von Daniel Parejo (90.+2, Elfmeter) kam zu spät. Im zweiten Semifinale will Meister Barcelona nachziehen und den Clasico perfekt machen.

Halbfinals:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 08.01., 20 Uhr FC Valencia Real Madrid 1:3 09.01., 20 Uhr FC Barcelona Atletico Madrid

Finale: