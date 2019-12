Lionel Messi über den Ballon d'Or: "Als Cristiano ausglich, tat es ein bisschen weh"

Lionel Messi vom FC Barcelona hat verraten, dass es ihn geschmerzt hat, als Dauerrivale Cristiano Ronaldo 2017 seinen fünften Ballon d'Or gewann und somit mit ihm gleichzog.

"Ich muss zugeben: Als Cristiano ausgeglichen hat, hat es ein bisschen wehgetan", sagte der Argentinier im Gespräch mit France Football. "Ich war nicht mehr alleine vorne. Es ergab Sinn (das Ronaldo 2017 gewann, Anm. d. Red). Auch wenn es sich gut angefühlt hat, als ich alleine bei fünf stand", so Messi weiter.

"Es ist immer ein wenig Geschmackssache. Manche bevorzugen Cristiano, andere Neymar, Mbappe oder mich", so Messi weiter, der außerdem klarstellte: "Immer wenn Ronaldo gewonnen hat, war es verdient."

Ballon d'Or 2019: Das sind die Top 30 © getty 1/32 Das Magazin France Football vergab am 2. Dezember in Paris den Ballon d'Or. Das finale Ranking im Überblick. © getty 2/32 Die Shortlist mit den 30 Spielern erstellt das Magazin selbst. Abstimmen durften dann 176 Journalisten aus aller Welt. Jeder von ihnen kann 6, 4, 3, 2 und einen Punkt an fünf Spieler vergeben. Ein Spieler kann also maximal 1056 Punkte ergattern. © getty 3/32 Platz 28: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Niederlande) - 0 Punkte. © getty 4/32 Platz 28: Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasilien) - 0 Punkte. © getty 5/32 Platz 28: Joao Felix (Benfica Lissabon/Atletico Madrid/Portugal) - 0 Punkte. © getty 6/32 Platz 26: Karim Benzema (Real Madrid) - 1 Punkt. © getty 7/32 Platz 26: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool/Niederlande) - 1 Punkt. © getty 8/32 Platz 24: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel/Senegal) - 2 Punkte. © getty 9/32 Platz 24: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Deutschland) - 2 Punkte. © getty 10/32 Platz 23: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/Frankreich) - 3 Punkte. © getty 11/32 Platz 22: Heung-min Son (Tottenham Hotspur/Südkorea) - 4 Punkte. © getty 12/32 Platz 20: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC/Gabun) - 5 Punkte. © getty 13/32 Platz 20: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbien) - 5 Punkte. © getty 14/32 Platz 19: Trent Alexander Arnold (FC Liverpool/England) - 8 Punkte. © getty 15/32 Platz 18: Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FC Barcelona/Frankreich) - 9 Punkte. © getty 16/32 Platz 17: Roberto Firmino (FC Liverpool/Brasilien) - 11 Punkte. © getty 17/32 Platz 16: Sergio Aguero (Manchester City/Argentinien) - 12 Punkte. © getty 18/32 Platz 15: Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam/Juventus Turin/Niederlande) - 13 Punkte. © getty 19/32 Platz 14: Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgien) - 14 Punkte. © getty 20/32 Platz 13: Eden Hazard (Chelsea FC/Real Madrid/Belgien) - 25 Punkte. © getty 21/32 Platz 12: Raheem Sterling (Manchester City/England) - 30 Punkte. © getty 22/32 Platz 11: Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam/FC Barcelona/Niederlande) - 31 Punkte. © getty 23/32 Platz 10: Riyad Mahrez (Manchester City/Algerien) - 33 Punkte. © getty 24/32 Platz 9: Bernardo Silva (Manchester City/Portugal) - 41 Punkte. © getty 25/32 Platz 8: Robert Lewandowski (FC Bayern München/Polen) - 44 Punkte. © getty 26/32 Platz 7: Alisson Becker (FC Liverpool/Brasilien) - 67 Punkte. © getty 27/32 Platz 6: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich) - 89 Punkte. © getty 28/32 Platz 5: Mohamed Salah (FC Liverpool/Ägypten) - 178 Punkte. © getty 29/32 Platz 4: Sadio Mane (FC Liverpool/Senegal) - 347 Punkte. © getty 30/32 Platz 3: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal) - 476 Punkte. © getty 31/32 Platz 2: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande) - 679 Punkte. © getty 32/32 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) - 686 Punkte.

Am Montagabend gewann Lionel Messi zum sechsten Mal den Ballon d'Or. Der 32-Jährige setzte sich bei der Wahl unter anderem gegen die Liverpool-Stars Virgil van Dijk (2.) und Sadio Mane (4.) durch, welche mit den Reds in der abgelaufenen Saison die Champions League gewinnen konnten. Ronaldo wurde Dritter.

Messi gewann den Ballon d'Or bereits in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012 und 2015. In der laufenden Saison erzielte er in 14 Pflichtspielen elf Tore und steuerte acht Assists bei.