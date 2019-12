Juve-Reservist Emre Can im Tausch mit Paul Pogba zu Manchester United?

Steht Mittelfeldstar Paul Pogba vor einer Rückkehr zu Juventus Turin im Januar? Wie die Tuttosport berichtet, hat die Alte Dame in den Verhandlungen mit Manchester United offenbar große Fortschritte erzielt.

Die Red Devils sollen demnach bereit sein, Pogba für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro plus Juve-Reservist Emre Can an den italienischen Rekordmeister abzugeben.

Während Can bei Juventus nicht zum Stammpersonal zählt und nicht für den Kader der Champions League nominiert wurde, soll auch Pogba die Nase von seinem aktuellen Arbeitgeber voll haben.

Der französische Weltmeister spielte bereits von 2012 bis 2016 vier Jahre für die Bianconeri, ehe er für die damalige Weltrekordablöse von 105 Millionen Euro nach England wechselte. Der Vertrag Pogbas beim Rekordmeister aus der Premier League läuft noch bis 2021.