Fußball an Weihnachten: TV, Termine und Livestreams

In England rollt auch während der Weihnachtszeit der Ball. Der legendäre "Boxing Day" steht auf dem Programm. Wo und wann Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX. Außerdem geben wir einen Überblick zu den Begegnungen.

In allen anderen Top-5-Ligen Europas wird in diesem Jahr nicht mehr gespielt. Die Bundesliga, Serie A, La Liga und Ligue 1 sind bereits alle in der Winterpause, ehe nach den Feiertagen die Vorbereitungen für die anstehende Rückrunde laufen.

Fußball an Weihnachten - Boxing Day: Termine

Der 19. Spieltag der Premier League wird mit Ausnahme einer Partie (Wolverhampton gegen Manchester City) komplett am 26. Dezember ausgetragen. Das Spitzenspiel bestreiten der Tabellenzweite Leicester City und Tabellenführer Liverpool um 21 Uhr.

Datum Anpfiff Begegnung 26. Dezember 13.30 Uhr Tottenham - Brighton 26. Dezember 16.00 Uhr Bournemouth - Arsenal 26. Dezember 16.00 Uhr Sheffield United - Watford FC 26. Dezember 16.00 Uhr Chelsea - Southampton 26. Dezember 16.00 Uhr Aston Villa - Norwich City 26. Dezember 16.00 Uhr Crystal Palace - West Ham 26. Dezember 16.00 Uhr Everton - Burnley 26. Dezember 18.30 Uhr ManUnited - Newcastle 26. Dezember 21.00 Uhr Leicester - Liverpool 27. Dezember 20.45 Uhr Wolverhampton - ManCity

Premier League: Boxing Day im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, den Boxing Day im TV und Livestream zu sehen - und diese bietet Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich zur aktuellen Saison die Übertragungsrechte an der Premier League zurückgeholt und zeigt alle Spiele live.

Die Live-Berichterstattung am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt mit der Partie zwischen Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion, ehe es eine Konferenz mit allen Spielen um 16 Uhr geben wird. Anschließend zeigt Sky die Begegnungen von Manchester United und dem FC Liverpool einzeln und in voller Länge.

Zur Feier des Tages stellt Sky den Boxing Day über den Sender Sky 1 HD allen Abonnenten zur Verfügung. Zudem läuft die Übertragung wie üblich bei Sky Sport 1 HD. Wer ein Abo hat, kann das Geschehen auf den Plätzen über SkyGo oder mit dem extra erwerbbaren SkyTicket auch im Livestream sehen.

Premier League: Boxing Day im Liveticker

Solltet Ihr keine Zeit finden, Fußball an Weihnachten vor den Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unseren ausführlichen Livetickern bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst kein Highlight. Hier geht's zur Tagesübersicht.

