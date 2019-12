Auch in der besinnlichen Weihnachtszeit rollt der Ball in Europa. SPOX verrät Euch, welche Spiele an den Feiertagen anstehen und wo Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt.

Diese Tradition bleibt bestehen: Wie üblich steigt in der Premier League über Weihnachten der Boxing Day. Unter anderem ist der FC Liverpool im Einsatz, der beim Tabellenzweiten Leicester City gastiert. Die anderen europäischen Top-Ligen sind bereits in der wohl verdienten Winterpause.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fußball an Weihnachten: Termine, TV, Spiele

Der Boxing Day steigt am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). Über den ganzen Tag verteilt, finden neun Partien in der Premier League statt. Am 27. Dezember schließen dann Wolverhampton und Manchester City den 19. Spieltag ab.

Direkt einen Tag später steigt dann der 20. Spieltag, ehe am Neujahrstag die Begegnungen des 21. Spieltags anstehen.

Datum Anpfiff Begegnung 26. Dezember 13.30 Uhr Tottenham - Brighton 26. Dezember 16.00 Uhr Bournemouth - Arsenal 26. Dezember 16.00 Uhr Sheffield United - Watford FC 26. Dezember 16.00 Uhr Chelsea - Southampton 26. Dezember 16.00 Uhr Aston Villa - Norwich City 26. Dezember 16.00 Uhr Crystal Palace - West Ham 26. Dezember 16.00 Uhr Everton - Burnley 26. Dezember 18.30 Uhr ManUnited - Newcastle 26. Dezember 21.00 Uhr Leicester - Liverpool 27. Dezember 20.45 Uhr Wolverhampton - ManCity

Boxing Day im TV und Livestream

Der komplette Boxing Day wird von Bezahlsender Sky übertragen. Insgesamt zeigt der Pay-TV-Sender am 26. Dezember zehn Stunden Live-Fußball am Stück. Los geht es mit der Partie von Tottenham und Brighton ab 13.20 Uhr, ehe alle sechs Parallelspiele in der Boxing-Day-Konferenz abgefangen werden.

Die Partien von Manchester United und Liverpool werden dann jeweils einzeln ausgestrahlt. Ausnahmsweise stellt Sky allen Abonnenten unabhängig von den gebuchten Paketen die Live-Berichterstattung via Sky1 zur Verfügung. Zudem kommt die Premier League wie gewohnt bei SkySport1. Über Sky Go könnt ihr den Boxing Day zudem im Livestream verfolgen.

Wer keine Möglichkeit hat, das Geschehen live zu sehen, kann auf unsere ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Hier geht's zur Tagesübersicht für den 26.12.

Premier League: Härtetest für Liverpool

Der frisch gebackene Weltpokalsieger Liverpool gastiert am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Leicester City. Die Reds gewannen am vergangenen Samstag im Klub-WM-Finale mit 1:0 gegen den brasilianischen Top-Klub Flamengo. Für die Teilnahme am Mini-Turnier in Doha, die in Europa nur dem Champions-League-Sieger vergönnt ist, verzichtete das Team von Trainer Jürgen Klopp aber auf einen Titel. Im Carabao Cup trat der LFC mit der U23 an und verlor deutlich mit 0:5 bei Aston Villa.

Mit Leicester trifft Liverpool im Liga-Alltag dann auf das Überraschungsteam der Saison. Die Foxes sammelten bereits 39 Punkte und sind der erste Verfolger auf den noch ungeschlagenen (16 Siege, ein Remis) Spitzenreiter. Allerdings verlor Leicester am vergangenen Spieltag deutlich mit 1:3 gegen Manchester City, die somit bis auf einen Punkt aufschlossen. Trotzdessen ist dem Meister von 2016 zuzutrauen, Liverpool die erste Niederlage zu bescheren.

© getty

Premier League: Tabelle