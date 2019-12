FIFA-Klub-WM 2019, Finale: Wann findet das Endspiel statt?

Im Halbfinale greift der FC Liverpool bei der Klub-WM ins Geschehen ein. Doch wann findet das Endspiel statt und wer steht noch im Wettbewerb? Hier gibt es die Antwort.

Die Entscheidung bei der FIFA-Klub-WM gibt es live und exklusiv auf DAZN. Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

FIFA-Klub-WM, Finale: Wann findet das Endspiel statt?

Am 11. Dezember begann die Klub-WM, zehn Tage später findet das Endspiel statt. Am 21. Dezember wird ab 18.30 Uhr im Khalifa International Stadium in Doha/Katar der Sieger der 16. Vereins-Weltmeisterschaft ermittelt.

Weitere Spielstätte ist das kleinere Jassim-Bin-Hamad-Stadion, in dem die ersten drei Spiele des Turniers stattfanden.

Klub-WM 2019 live im TV und Livestream sehen

Auf DAZN könnt Ihr live und exklusiv dabei sein, wenn der Klub-Weltmeister 2019 gekürt wird. Sowohl die Halbfinal-Spiele als auch das große Finale sind dort zu sehen.

Neben der Klub-WM zeigt der Streamingdienst außerdem Spitzen-Fußball aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga und vieles mehr.

Für nur 11,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch das Angebot sichern, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Für einen Monat kann DAZN kostenlos getestet werden. Hier geht's zum Probemonat.

© getty

Klub-WM: Alle Spiele im Liveticker bei SPOX

Solltet Ihr kein DAZN-Abo besitzen, könnt Ihr auf SPOX zurückgreifen. Dort tickern wir alle Spiele des Turniers für Euch.

Hier geht's zum Ticker CF Monterrey gegen FC Liverpool.

Hier findet Ihr alle Events des Tages in der Liveticker-Übersicht.

FIFA-Klub-WM 2019: Diese Teams nehmen teil

An der Klub-WM 2019 nehmen sieben Teams teil. Neben den sechs Siegern der kontinentalen Wettbewerbe erhielt außerdem Al-Sadd als Meister des Gastgeberlandes eine Startberechtigung.

Kontinent Verband Klub Land Europa UEFA FC Liverpool England Südamerika CONMEBOL Flamengo Rio de Janeiro Brasilien Nord- und Zentralamerika & Karibik CONCACAF CF Monterrey Mexiko Asien CAF Al-Hilal Saudi-Arabien Afrika AFC Esperance Tunis Tunesien Ozeanien OFC Hienghene Sport Neukaledonien Gastgeber AFC Al-Sadd SC Katar

FIFA-Klub-WM, Halbfinale und Finale: Alle Spiele im Überblick

Flamengo steht nach einem 3:1-Sieg gegen Al-Hilal bereits als Finalteilnehmer fest. Den zweiten Platz ermitteln der FC Liverpool und der CF Monterrey.

Ausscheidungsspiel:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 11.12.19 Al-Sadd SC Hienghene Sport 3:1

Viertelfinale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 14.12.19 Al-Hilal Esperance Tunis 1:0 14.12.19 CF Monterrey Al-Sadd SC 3:2

Spiel um Platz 5:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 17.12.19 Al-Sadd SC Esperance Tunis 2:6

Halbfinale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 17.12.19 Flamengo Rio de Janeiro Al-Hilal 3:1 18.12.19, 18.30 Uhr CF Monterrey FC Liverpool -:-

Spiel um Platz 3:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 21.12.19, 15.30 Uhr Al-Hilal Monterrey / Liverpool -:-

Finale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 21.12.19, 18.30 Uhr Flamengo Rio de Janeiro Monterrey / Liverpool -:-

FIFA-Klub-WM: Die Rekordsieger in der Übersicht

Real Madrid sicherte sich in den vergangenen drei Jahren den Titel. Aus deutscher Sicht war bisher nur der FC Bayern München erfolgreich. Erst seit 2005 wird das Turnier jährlich ausgetragen, da es zuvor insbesondere aus Europa Bedenken aufgrund der Zusatzbelastung gab.