FIFA-Klub-WM 2019: Wo findet das Turnier statt?

Seit dem 11. Dezember wird bei der FIFA-Klub-WM die beste Vereinsmannschaft der Welt ermittelt - mit dabei ist der Champions-League-Sieger FC Liverpool. Wo das Turnier stattfindet und welche Teams dabei sind, erfahrt Ihr hier.

FIFA-Klub-WM 2019: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die 16. Klub-Weltmeisterschaft wird zum ersten Mal in der Geschichte in Katar ausgetragen. Das Turnier im Folgejahr findet am gleichen Ort statt und dient als Probelauf für die Weltmeisterschaft 2022.

Spielort für die acht Begegnungen sind das Jassim-Bin-Hamad-Stadion sowie das Khalifa International Stadium. Das eigentlich vorgesehene Education City Stadium konnte nicht rechtzeitig zum Turnierbeginn fertiggestellt werden.

Am 11. Dezember fand das Eröffnungsspiel zwischen Al Sadd und Hienghene statt, am 21. Dezember wird das Turnier mit dem Finale abgeschlossen.

Klub-WM 2019 live im TV, Livestream und Liveticker

Auch auf SPOX werdet ihr mit allen Informationen zur Klub-WM versorgt: Ab den Halbfinalspielen findet Ihr dort einen Liveticker zu allen Partien.

FIFA-Klub-WM: Die diesjährigen Teilnehmer

Die sieben Teilnehmer an der Klub-WM setzen sich wie folgt zusammen: Neben den sechs Siegern der kontinentalen Wettbewerbe wie der UEFA Champions League nimmt auch der Meister des Gastgeberlandes teil. Dies ist in diesem Jahr der Al-Sadd SC.

Kontinent Verband Klub Land Europa UEFA FC Liverpool England Südamerika CONMEBOL Flamengo Rio de Janeiro Brasilien Nord- und Zentralamerika & Karibik CONCACAF CF Monterrey Mexiko Asien CAF Al-Hilal Saudi-Arabien Afrika AFC Esperance Tunis Tunesien Ozeanien OFC Hienghene Sport Neukaledonien Gastgeber AFC Al-Sadd SC Katar

Klub-WM 2019: Alle Spiele und Termine

Der Meister aus dem Land des Veranstalters musste wie gewohnt zunächst ein Ausscheidungsspiel gegen den Sieger der OFC Champions League absolvieren. In der zweiten Runde greifen die Vertreter Afrikas, Asiens und der CONCACAF ein, die beiden Teilnehmer aus Europa und Südamerika sind für das Halbfinale gesetzt.

Ausscheidungsspiel:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 11.12.19 Al-Sadd SC Hienghene Sport 3:1

Viertelfinale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 14.12.19 Al-Hilal Esperance Tunis 1:0 14.12.19 CF Monterrey Al-Sadd SC 3:2

Spiel um Platz 5:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 17.12.19 Al-Sadd SC Esperance Tunis 2:6

Halbfinale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 17.12.19 Flamengo Rio de Janeiro Al-Hilal 3:1 18.12.19, 18.30 Uhr CF Monterrey FC Liverpool -:-

Spiel um Platz 3:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 21.12.19, 15.30 Uhr Al-Hilal Monterrey / Liverpool -:-

Finale:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 21.12.19, 18.30 Uhr Flamengo Rio de Janeiro Monterrey / Liverpool -:-

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft: Die Sieger der vergangenen Jahre

Seit 2005 wird das Turnier regelmäßig ausgetragen. Im vergangenen Jahr setzte sich Real Madrid im Finale mit 4:1 gegen al Ain Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durch.