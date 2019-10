Frankreich - Kylian Mbappe fällt für EM-Quali aus - Alassane Plea nachnominiert

Nächster Rückschlag für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps: Der frühere Welt- und Europameister muss in den EM-Qualifikationsspielen am 11. Oktober auf Island und drei Tage später gegen die punktgleiche Türkei in Paris auch auf Kylian Mbappe verzichten.

Der Starstürmer von Meister Paris St. Germain hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Für Mbappe nominierte Deschamps den Mönchengladbacher Alassane Plea nach, der bislang erst ein Länderspiel bestritten hat.

Vor Mbappe waren bereits Torwart Hugo Lloris, Mittelfeldspieler Paul Pogba und Verteidiger Leo Dubois ausgefallen.

Weltmeister Frankreich belegt in der Gruppe H mit 15 Zählern den zweiten Platz hinter der punktgleichen Türkei. Island folgt als Dritter (12).