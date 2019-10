Testspiel Kosovo gegen Gibraltar heute live im TV und Livestream

Nach der 3:5-Niederlage in Wembley gegen England steht für den Kosovo das nächste Spiel gegen Gibraltar an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst internationale Top-Spiele live verfolgen? Dann sicher Dir jetzt Deinen gratis DAZN-Probemonat!

Kosovo - Gibraltar: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Donnerstag wird die Partie ausgetragen. Im Fadil-Vokrri-Stadion stehen sich der Kosovo und Gibraltar gegenüber. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr.

Kosovo - Gibraltar heute live auf DAZN

Im Free-TV wird keine Übertragung des Spiels angeboten. Stattdessen zeigt der Streaming-Dienst DAZN die Partie live und in voller Länge. Pünktlich ab 18 Uhr ist der Stream auf der Plattform abrufbar.

Darüber hinaus zeigt DAZN für über 100 Spiele der UEFA Champions League, alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga, alle Freitags- und Montagspartien der Bundesliga sowie fünf weitere Sonntagsbegegnungen der höchsten deutschen Spielklasse.

Doch auch für Sport-Fans hat das "Netflix des Sports" genügend Alternativen im Programm. Egal ob US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Motorsport, Tennis, Handball, Darts, Hockey, Boxen oder UFC. Bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Ein Abo kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Jetzt den Gratis-Monat sichern und die Partie Kosovo gegen Gibraltar live verfolgen.

Kosovo-Kader: Legionäre aus Deutschland

Name Position Klub Leart Paqarada Verteidiger SV Sandhausen Besar Halimi Mittelfelspieler SV Sandhausen Florent Muslija Mittelfelspieler Hannover 96 Milot Rashica Angreifer SV Werder Bremen

Testspiel Kosovo gegen Gibraltar: Vorschau

Die 15 Spiele andauernde Serie von ungeschlagenen Partien in der Qualifikation von Kosovo endete vor knapp einen Monat gegen England. Mit 3:5 unterlag das Team von Trainer Bernard Challandes den Three Lions.

Das Testspiel gegen Gibraltar dürfte ähnlich torreich werden, jedoch auch sehr einseitig. Gut möglich, dass Kosovo den höchsten Sieg in der Geschichte des Nationalteams einfährt. Der Rekord liegt aktuell bei einem 5:0 gegen Malta.

Für Gibraltar wäre allein ein Tor ein Erfolg. In sechs Spielen in der EM-Qualifikation ist dem Land noch kein eigener Treffer gelungen.

EM-Qualifikation: Gruppe A mit Kosovo und England

Kosovo liegt aktuell auf den dritten Rang in der Gruppe A. Als nächstes stehen in der EM-Qualifikation Spiele gegen Montenegro und Tschechien an.