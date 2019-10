MLS - Chicago Fire: Bastian Schweinsteigers wohl letztes Spiel heute live im TV und Livestream

Am letzten Spieltag der regulären Saison der MLS spielt heute Bastian Schweinsteiger mit Chicago Fire gegen Orlando City. Ob Schweinsteiger seine Karriere nach dem Spiel beendet und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

MLS: Chicago City vs. Orlando Fire - Uhrzeit, Ort

Die Partie von Orlando City gegen Chicago Fire findet heute Abend um 22 Uhr statt. Austragungsort ist das Exploria Stadion in Orlando, in das knapp 22.500 Zuschauer passen.

Schweinsteigers wohl letztes Spiel heute live im TV und Livestream

Hört Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel auf?

"Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der ehemalige Münchner.

In der Eastern Conference hat Fire mit 39 Punkten vor dem letzten ausstehenden Spiel sechs Zähler Rückstand auf New England Revolution (2:0 gegen New York FC) auf dem siebten und letzten Playoff-Platz.

"Wir sind darüber sehr enttäuscht. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wir hatten sehr gute Möglichkeiten, aber machen die Tore nicht. Und wenn du in die Playoffs willst, musst du eben treffen", sagte Schweinsteiger. Er sei überzeugt, "dass alle ihr Bestes gegeben haben. Die Frage ist aber: Wie gut ist das Beste?"

MLS: Die Tabelle im Überblick

Die Tabelle der Eastern Conference:

Platz Verein Spiele Tore Tordiff. Pkt. 1 33 61:41 20 61 2 33 55:42 13 55 3 33 57:48 9 55 4 33 42:38 4 49 5 33 53:48 5 48 6 33 56:52 4 47 7 33 49:54 -5 45 8 33 50:45 5 39 9 33 44:60 -16 38 10 33 39:46 -7 38 11 33 42:47 -5 37 12 33 31:75 -44 23

Die Tabelle der Western Conference: