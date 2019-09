Saison 2019/20: Die teuersten Transfers in diesem Sommer

Antoine Griezmann, Eden Hazard, Lucas Hernandez und Co. - wer war der teuerste Transfer vor der Saison 2019/20? SPOX verrät Euch, wer in diesem Sommer am meisten kostete.

Der ganz große Transfer von und mit Neymar blieb aus. Viel Geld nahmen die Vereine trotzdem in die Hand, um neues Personal an Land zu ziehen.

Teuerste Transfers 2019/20: Die Top Ten

Zusammen kosteten die zehn teuersten Spieler 888,5 Mio. Euro, vier von ihnen gingen jeweils nach England und Spanien, jeweils einer nach Italien und in die Bundesliga. Die Top Ten der teuersten Transfers in diesem Sommer:

Spieler Alter Nationalität alter Verein neuer Verein kolportierte Ablöse (in Euro) Joao Felix 19 Portugal Benfica Lissabon Atletico Madrid 126 Mio. Antoine Griezmann 28 Frankreich Atletico Madrid FC Barcelona 120 Mio. Eden Hazard 28 Belgien FC Chelsea Real Madrid 100 Mio. Harry Maguire 26 England Leicester City Manchester United 87 Mio. Matthijs de Ligt 20 Niederlande Ajax Amsterdam Juventus Turin 85,5 Mio. Lucas Hernandez 23 Frankreich Atletico Madrid Bayern München 80 Mio. Nicolas Pepe 24 Elfenbeinküste OSC Lille FC Arsenal 80 Mio. Frenkie de Jong 22 Niederlande Ajax Amsterdam FC Barcelona 75 Mio. Rodri 23 Spanien Atletico Madrid Manchester City 70 Mio. Joao Cancelo 25 Portugal Juventus Turin Manchester City 65 Mio.

Transfers 2019/20: Der Trend geht zu Verteidigern

Auch wenn die drei teuersten Transfers des Sommers Offensivspieler waren, zeigt sich doch der Trend großer Klubs, vermehrt Geld in die Defensive zu stecken. Nicht nur die vier in den Top-Ten gelisteten Verteidiger (Maguire, de Ligt, Hernandez, Cancelo) zeigen das, auch de Jong und Rodri sind defensiv denkende Spieler, die zur Stabilität in der Verteidigung beitragen sollen.

Dem Trend gefolgt sind auch die Münchener Bayern, die neben Lucas Hernandez mit Benjamin Pavard einen weiteren Verteidiger an die Isar lotsten. Hätte dieser nicht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen in seinem Vertrag stehen gehabt, wäre er als amtierender Weltmeister sicherlich noch teurer gewesen.

International hat im Hinblick auf Verteidiger vor allem der Transfer von Harry Maguire Aufsehen erregt. Der aktuell teuerste Verteidiger der Welt (vorher Virgil van Dijk/85 Mio.) hat bisher im Klubfußball keinerlei internationale Erfahrung vorzuweisen und ist auch in der Nationalmannschaft kein alter Hase (18 Spiele). Dennoch war ManUnited bereit, 87 Mio. Euro für den 26-Jährigen zu investieren.

