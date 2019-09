Fußball live: Diese Spiele verfolgt Ihr heute im TV und Livestream

Auch heute geht die englische Woche in einigen von Europas Topligen weiter. Welche Spiele anstehen und wie Ihr Serie A, Primera Division und Eredivisie heute live im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Fußball heute live: Diese Spiele stehen an

Am heutigen Donnerstag, dem 26. September, stehen Spiele in der italienischen Serie A, der spanischen Primera Division und der niederländischen Eredivisie an. Die Übersicht:

Anpfiff Liga Heim Gast 19 Uhr Primera Division SD Eibar FC Sevilla 20 Uhr Primera Division Celta Vigo Espanyol Barcelona 20 Uhr Eredivisie Feyernoord Rotterdam AZ Alkmaar 21 Uhr Primera Division Real Sociedad Deportivo Alaves 21 Uhr Serie A FC Turin AC Mailand

Der größte Name, der sich heute die Ehre gibt, ist der AC Mailand. Die Rossoneri stehen gleich zu Beginn der Saison mächtig unter Druck, konnten sie aus den ersten vier Spielen doch nur sechs Punkte holen.

Ebenfalls international bekannt ist der FC Sevilla. Der Rekordsieger der Europa League startete passabel in die Saison und holte aus fünf Spielen zehn Punkte. Gegen den SD Eibar, der bisher noch keinen Sieg verbuchen konnte, sollen die nächsten drei Pluspunkte eingefahren werden.

Fußball heute im TV und Livestream: So seht Ihr die Spiele LIVE

Alle oben erwähnten Spiele laufen live und exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst geht jeweils kurz vor Anpfiff auf Sendung und zeigt Euch die vollen 90 Minuten. Eine GoalZone (Konferenz) ist für heute nicht geplant.

Heute live: Es steht noch mehr Sport an

Neben dem König Fußball stehen heute auch Partien in der Deutschen Eishockey Liga und der Handball-Bundesliga auf dem Programm. Die weiteren Sportevents am heutigen Tage im Überblick:

Uhrzeit Sportart Heim Gast 19 Uhr Handball MT Melsungen Rhein-Neckar Löwen 19 Uhr Handball HSG Wetzlar SC Magdeburg 19 Uhr Handball TSV Hannover-Burgdorf SG Flensburg-Handewitt 19 Uhr Handball DHfK Leipzig Bergischer HC 19.30 Uhr Eishockey Adler Mannheim Eisbären Berlin 19.30 Uhr Eishockey ERC Ingolstadt München

Während es beim Eishockey in Mannheim zum Duell zweier absoluter Traditionsklubs kommt, geht es im Handball um die Tabellenführung. Die TSV Hannover-Burgdorf steht bisher verlustpunktfrei an der Tabellenspitze, Meister Flensburg will den Niedersachen heute die ersten Punkte abluchsen. Profitieren könnten davon Uwe Gensheimer und seine Rhein-Neckar Löwen, die aktuell auf Platz zwei lauern. Ausgewählte SPiele könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

DAZN: So viel kostet der Streamingdienst

Bei DAZN könnt Ihr zwischen zwei Abo-Versionen wählen. Der erste Monat ist jeweils kostenlos.