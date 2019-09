FC Liverpool, Spielplan: Wer sind die nächsten Gegner der Reds?

Der FC Liverpool um den frisch gebackenen Welttrainer Jürgen Klopp hatte vor allem in der Liga einen hervorragenden Saisonstart. In welchen Wettbewerben die Reds als Nächstes antreten, wer ihre Gegner sind und wo das Ganze im TV, Livestream und Liveticker stattfindet, erfahrt Ihr hier bei SPOX. Hier gibt es den Spielplan des FC Liverpool.

FC Liverpool, Spielplan: Die nächsten Gegner der Reds

In gleich drei Wettbewerben tritt der FC Liverpool in den nächsten Wochen an. MorgenAm Mittwoch starten die Reds gegen die Milton Keynes Dons in den englischen League Cup, der zweite Spieltag der Königsklasse steht kurz bevor und im regulären Ligabetrieb warten echte Hochkaräter wie Manchester United oder Tottenham Hotspur.

Das ist der Spielplan des FC Liverpool:

Anstoß Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam 25.09.19, 20.45 Uhr League Cup Milton Keynes Dons FC Liverpool 28.09.19, 13.30 Uhr Premier League Sheffield United FC Liverpool 02.10.19, 21 Uhr Champions League FC Liverpool RB Salzburg 05.10.19, 16 Uhr Premier League FC Liverpool Leicester City 20.10.19, 17.30 Uhr Premier League Manchester United FC Liverpool 23.10.19, 21 Uhr Champions League KRC Genk FC Liverpool 27.10.19, 17.30 Uhr Premier League FC Liverpool Tottenham Hotspur 02.11.19, 16 Uhr Premier League Aston Villa FC Liverpool

FC Liverpool: Die Spiele der Reds im TV und Livestream

Falls Ihr Spiele des FC Liverpool sehen möchtet, kommt Ihr mit DAZN auf Eure Kosten. Der Streamingdienst überträgt den League Cup live und in voller Länge. Los geht es dort um 20.45 Uhr. Auch die Champions-League-Partie gegen RB Salzburg ist in Deutschland im DAZN-Programm.

Um die Ligaspiele des FC Liverpool live zu verfolgen, müsst Ihr auf Sky vorbeischauen, der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Premier League.

FC Liverpool im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX bieten wir zu vielen Spielen des FC Liverpool Liveticker an. Klickt Euch einfach gelegentlich durch unseren Liveticker-Kalender, dort werdet Ihr immer fündig. Hier ist eine Übersicht der nächsten geplanten Ticker:

Zahlen und Fakten zum FC Liverpool

Am Mittwoch bestreitet der FC Liverpool sein erstes League-Cup-Spiel in dieser Saison. Der Verein ist mit acht Titeln Rekordsieger des Turniers, zuletzt konnten die Reds im Jahr 2012 gewinnen.

Von den vergangenen 21 Pflichtspielen hat Liverpool nur zwei verloren. 22 Begegnungen entschied der Klub für sich, sechs endeten unentschieden.

Eines dieser verlorenen Spiele fand in der Champions League statt. Zum Auftakt der Königsklasse verlor der Titelverteidiger beim SSC Neapel.

Die Tabelle in der Premier League

In der Premier League lief für Klopps Reds bisher alles wie geschmiert. Liverpool hat aus sechs Spielen die maximale Punkteausbeute geholt und sitzt mit 18 Punkten auf dem ersten Tabellenrang.