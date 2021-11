UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga hechelt Serie A weiter hinterher

Deutschland hechelt Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung auch nach dem fünften Gruppenspieltag der drei Europapokale weiterhin mit 2,117 Punkten Rückstand auf Platz drei hinterher. Die Teams beider Länder kamen auf je drei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden, was für beide Ligen 1,286 Wertungspunkte ausmacht.

Für England leistete sich nur Tottenham Hotspur eine Niederlage; alle anderen sechs Mannschaften gewannen, was zu 1,715 Wertungspunkten führte. Die Premier League führt die Rangliste souverän an und hat in der laufenden Saison als erste Nation 10,000 Wertungspunkte erreicht.

Das beste Land sind derzeit aber die Niederlande (Platz 7), die schon 10,800 Wertungspunkte erbeutet haben. Spanien hat an diesem Spieltag geschwächelt und kam nur auf exakt einen Wertungspunkt.

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach dem fünften Spieltag der Gruppenphase in der Champions, Europa und Conference League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 23/24):

Land 17/18 - 18/19 - 19/20 - 20/21 - 21/22 - Gesamt

1. England 20,071- 22,642 - 18,571 - 24,357 - 10,000 - 95,641

2. Spanien 19,714 - 19,571 - 18,928 - 19,500 - 8,285 - 85,998

3. Italien 17,333 - 12,642 - 14,928 - 16,285 - 8,428 - 69,616

4. Deutschland 9,857 - 15,214 - 18,714 - 15,214 - 8,500 - 67,499

5. Frankreich 11,500 - 10,583 - 11,666 - 7,916 - 9,083 - 50,748

6. Portugal 9,666 - 10,900 - 10,300 - 9,600 - 7,083 - 47,549

7. Niederlande 2,900 - 8,600 - 9,400 - 9,200 - 10,800 - 40,900

8. Österreich 9,750 - 6,200 - 5,800 - 6,700 - 6,600 - 35,050

9. Schottland 4,000 - 6,750 - 9,750 - 8,500 - 4,100 - 33,100

10. Russland 12,600 - 7,583 - 4,666 - 4,333 - 3,500 - 32,682