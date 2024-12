"Wir stehen immer zusammen, auch wenn solche Fehler passieren": DFB-Frauen kassieren bittere Pleite gegen Italien

Sarai Linder ermöglicht Italien den Führungstreffer

Die 20-Jährige vom FC Bayern war nach der Tumor-Diagnose bei ihrer Vereinskollegin Maria Luisa Grohs in den Kader gerückt. Nach ihrem Doppelpack als Jokerin in Zürich rückte Laura Freigang für Linda Dallmann in die Startelf und forderte im Spielaufbau die Bälle.

Doch ein haarsträubender Abspielfehler von Linder, als Außenverteidigerin zum zweiten Mal im Abwehrzentrum aufgestellt, in die Füße von Michela Cambiaghi führte zum frühen Rückstand. Im Vorwärtsgang mangelte es den Deutschen anschließend an Tempo und Präzision gegen die zweikampfstarken Italienerinnen, die weiter Nadelstiche setzten.

So musste Mahmutovic gegen Manuela Giugliano erst in höchster Not klären, es folgte eine Rettungstat von Felicitas Rauch (21.) auf der Linie. Das DFB-Team versuchte es häufig mit hohen Bällen, die Mittelstürmerin Giovanna Hoffmann aber nicht erreichten.

Kurz vor der Pause hatten die Gastgeberinnen Pech, dass Schiedsrichterin Stephanie Frappart (Frankreich) ein elfmeterwürdiges Foul an Vivien Endemann nicht ahndete. So endete die erste Hälfte ohne deutsche Torchance.