"Kommunikation nicht glücklich": Ehemalige DFB-Spielerin mit deutlicher Kritik an Horst Hrubesch

Frohms kritisiert Hrubesch: "Kommunikation nicht glücklich"

Zwar sei das Turnier dann "herausfordernd" gewesen, doch Frohms habe sich beim Bronze-Gewinn für Berger, das Team und sich selbst gefreut. "Ich habe dann die Zeit mit der Mannschaft genossen, weil es das letzte Mal war", sagte Frohms. Im Rahmen des Länderspiels in Duisburg gegen Australien war sie Ende Oktober verabschiedet worden. "Es war sehr emotional", sagte Frohms, sie sei "überwältigt" gewesen.

Nun richtet Frohms ihren Fokus stärker auf den VfL Wolfsburg. Ein Karriereende könne in drei oder in zehn Jahren ein Thema werden. "Wenn ich gesund bleibe, habe ich noch sehr lange Spaß", sagte sie. Dies muss aber nicht zwingend beim VfL sein: "In welche Richtung es gehen wird, steht noch nicht fest. Ich bin in Wolfsburg super zufrieden, und da muss ein Angebot schon sehr, sehr gut sein, damit ich bereit bin, aufzugeben, was ich hier habe."