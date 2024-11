Frauen-Pokal: Wolfsburg rettet sich ins Viertelfinale

Die Wölfinnen gewannen noch mit 4:1 (0:1) beim FSV Mainz 05, nachdem sie bis in die Schlussphase hinten gelegen hatten.

Kara Bathmann (29.) schoss den Regionalligisten in Führung. Erst in der 82. Minute gelang Lineth Beerensteyn der Ausgleich, danach drehte Sveindis Jane Jonsdottir (86.) das Spiel. In den Jubel der Wölfinnen stürmte die Mainzer Torhüterin Mamiko Matsumoto und versuchte, sich in einem Gerangel den Ball zu holen. Sie sah daraufhin die Gelb-Rote Karte. Zum Endstand trafen Fenna Kalma (90.) und Jonsdottir (90.+4).

Zweitligist Borussia Mönchengladbach warf den Bundesligisten SGS Essen mit 2:0 (0:0) aus dem Wettbewerb. Werder Bremen setzte sich hingegen souverän mit 3:0 (1:0) beim Regionalligisten Fortuna Köln durch. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) gastiert der Meister Bayern München beim SC Freiburg. Die Auslosung des Viertelfinales wird am 15. Dezember, gemeinsam mit der Auslosung der Partien im DFB-Pokal der Männer, im ZDF übertragen.