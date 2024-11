"Beeindruckend, wie sie abseits des Platzes zu ihrer Meinung gestanden hat": DFB-Kapitänin Giulia Gwinn schwärmt von Vorgängerin Alexandra Popp

Gwinn enthüllt Tipps von Popp

"In ruhigeren Gesprächen hat sie mir mitgegeben, dass ich es so weitermachen soll wie bisher", berichtete die 25-Jährigen über den Austausch: "Ich soll die Mannschaft auf meine Art und Weise anführen." Dabei orientiere sie sich auch an Popp als Vorbild, nicht nur beim Auftreten auf dem Spielfeld.

"Ich fand es genauso beeindruckend, wie sie abseits des Platzes zu ihrer Meinung gestanden hat - auch wenn sie dafür etwas einstecken musste", sagte die 55-malige Nationalspielerin: "Gerade auch bei internen Gesprächen mit dem DFB. Poppi wollte für uns alle immer das Optimum, damit wir erfolgreich sein können und auch belohnt werden."