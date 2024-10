Wembley mutig erobert: DFB-Trainer Christian Wück macht Schluss mit "Sicherheitsfußball"

DFB-Frauen schlagen England: "Das Spiel hatte fast alles"

Nun aber: Hohes Tempo, rasantes Umschalten, clevere Seitenverlagerungen. Und das gegen ein Weltklasseteam, vor fast 48.000 Fans. Die defensiven Schwachpunkte des Vize-Weltmeisters, der immer wieder Räume anbot, hatte der Trainerstab bestens analysiert und vermittelt. Wirbelwind Linda Dallmann lobte: "Das Spiel hatte fast alles, was wir haben wollten."

Fast alles. Auch die eigenen Fehler sprach Wück klar an, die Gegentore durch Stanways Doppelschlag (33., Handelfmeter/36.) sowie Lucy Bronze (81.) nach einem ungewohnten Patzer von Torhüterin Ann-Katrin Berger fuchsten ihn. "Da haben wir die Engländerinnen eingeladen", monierte der frühere Bundesliga-Profi. Sein Ziel: "Das Selbstvertrauen aufzubauen, dass wir uns nur selbst schlagen können."

Bis zur EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025) soll das gelingen, der nächste Test steht gleich am Montag (18.10 Uhr) gegen Australien an. Auch wenn Alexandra Popp bei seinem Heimdebüt in Duisburg "gebührend" verabschiedet werden soll - für Wück steht bei allen Emotionen der nächste sportlichen Schritt im Umbruch im Vordergrund.