Dreierpack von Pernille Harder! Frauen des FC Bayern München starten mit Sieg in die Champions League

Pernille Harder erzielt drei Tore

Doch dem Bundesliga-Tabellenführer fehlte zunächst die Genauigkeit in der Offensive. Erst nach dem Rückstand wachten die Bayern auf und meldeten sich durch Viggosdottirs Kopfballtreffer zurück. Der FCB kam mit reichlich Schwung aus der Kabine: Lohmann belohnte die Münchnerinnen zwar, Arsenals Antwort folgte aber prompt. Dann jedoch schlug Harder gleich dreimal eiskalt zu.

In der Champions League geht es für die Bayern am 16. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Juventus Turin weiter. Dritter Gegner ist Valerenga aus Norwegens Hauptstadt Oslo. Wolfsburg war am Dienstag mit einer Niederlage bei der AS Rom (0:1) gestartet.