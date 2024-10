"Ein Stück Freiheit": Alexandra Popp spricht über ihre Zukunftspläne

"Es ist, wenn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch mit meinem Körper in dem Falle nichts passiert, grundsätzlich schon der Plan oder die Idee, dass ich meine Karriere jetzt nächstes Jahr nicht an den Nagel hänge", sagte die 33-Jährige in der Dokumentation "Ende Legende" (Sonntag, 23.30 Uhr/NDR), die ab Freitag in der ARD-Mediathek abrufbar ist.

Ob eine Verlängerung ihres auslaufenden Vertrages beim VfL Wolfsburg oder ein Wechsel angedacht ist, lässt die 144-malige Nationalspielerin offen: "Wo es dann sein wird, werden wir dann sehen."

Als BVB-Fan hatte sie in der Vergangenheit erklärt, sich auch ein Engagement bei Borussia Dortmund vorstellen zu können.

Die Entscheidung, am 28. Oktober in Duisburg letztmals für die DFB-Auswahl aufzulaufen, bedeute für sie nun "auch ein Stück Freiheit. Es war natürlich auch irgendwie ein Lastabfall. Zu wissen: Ich habe so viel investiert in den letzten Jahren als Kapitänin, aber auch die ganzen Jahre zuvor immer und immer wieder. Ich habe diese Verantwortung jetzt nicht mehr."