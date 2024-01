Lea Schüller trifft doppelt: Frauen des FC Bayern erkämpfen Remis in Rom

Die Fußballerinnen von Bayern München haben dank Lea Schüller die Chance auf das Viertelfinale der Champions League gewahrt. Die Nationalspielerin traf in einer turbulenten Schlussphase bei der AS Rom doppelt (87./90.+6), am Ende stand ein 2:2 (0:1).

Unabhängig vom Ergebnis im Duell zwischen Paris St. Germain und Ajax Amsterdam am späteren Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) spielen die Bayern dadurch in der engen Gruppe C weiterhin ums Weiterkommen.

"Das fühlt sich nicht an wie ein Sieg", sagte Schüller, "aber wir sind froh über den Punkt und darüber, dass wir es noch schaffen können." Valentina Giacinti (33.) und Manuela Giugliano (90.+3) hatten Rom zweimal in Führung gebracht, Schüller führte das späte Aufbäumen an. "In den letzten sieben Minuten hat man die Energie gesehen, die uns am Anfang gefehlt hat. Das erst so spät zu zeigen, reicht aber nicht", sagte Schüller. Ihr letztes Gruppenspiel absolvieren die Bayern nun am 30. Januar gegen PSG. Im Vorjahr waren sie im Viertelfinale gescheitert.

Das Duell in Rom war für München eine Aufgabe unter schwierigen Vorzeichen. Vor fünf Wochen war das Team von Trainer Alexander Straus mit drei Spielen ohne Sieg in die Winterpause geschlittert, in dieser verließ dann die langjährige Leistungsträgerin Lina Magull den Klub in Richtung Inter Mailand.

Die Münchnerinnen, mit der zuletzt verletzten Starangreiferin Pernille Harder und auch mit Nationalspielerin Klara Bühl in der Startelf, waren um Spielkontrolle bemüht. Gute Torchancen erspielten sie sich aber kaum, daran änderte sich in einer aktiver geführten zweiten Hälfte erst spät etwas. Rom, das im Hinspiel nach einer Zwei-Tore-Führung der Münchner noch zu einem 2:2 gekommen war, konzentrierte sich weitgehend aufs Verteidigen.