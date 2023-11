Barça zu stark: Eintracht-Frauen verpassen Überraschung

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben eine Überraschung gegen den übermächtigen FC Barcelona verpasst. Trotz großer Leidenschaft und Führung verlor das Team von Trainer Niko Arnautis bei der Heimpremiere in der Champions-League-Gruppenphase mit 1:3 (1:0) gegen den Titelverteidiger.

Für die Katalaninnen um Ballon-d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmati war es der elfte Saisonsieg im elften Pflichtspiel.

Nationalspielerin Laura Freigang (42.) traf vor 16.100 Fans in der Frankfurter Arena zwar zur Führung für die SGE, die zum Auftakt in der Vorwoche beim FC Rosengard (2:1) gewonnen hatte. Doch auch ohne die angeschlagene Weltfußballerin Alexia Putellas schlug Barcelona dank der Treffer von WM-Shootingstar Salma Paralluelo (48./62.) und Mariona Caldentey (59.) nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit zurück.

Frankfurt kann Führung nicht halten

Freigang hatte im Vorfeld von einem Ereignis geschwärmt, "das man nicht häufig in seiner Karriere erlebt". Entsprechend motiviert trat der Bundesliga-Fünfte von Beginn an auf. Die spielfreudige Barca-Offensive des mit mehreren Weltmeisterinnen gespickten Teams ließ die Eintracht kaum zur Entfaltung kommen. Dafür schlug die SGE eiskalt zu: Freigang erzielte kurz vor der Pause per Kopf die Führung.

© getty

Die schnelle Antwort folgte jedoch umgehend. Nach der Halbzeit steigerte sich Barcelona von Minute zu Minute, bis Paralluelo, die beim spanischen WM-Titelgewinn im Sommer für Furore gesorgt hatte, mit dem ersten Angriff ausglich. Der Eintracht gingen allmählich die Kräfte aus, die Gäste sorgten per Doppelschlag für Ernüchterung bei der SGE.

Für das dritte Gruppenspiel reisen die Frankfurterinnen am 13. Dezember zu Benfica Lissabon.