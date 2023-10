FC Bayern Frauen feiern gegen Eintracht Frankfurt Premiere in der Allianz Arena und setzen Zeichen für Brustkrebsvorsorge

Zum ersten Mal überhaupt dürfen die Frauen des FC Bayern München am Samstag, 14. Oktober, endlich auch in der Google Pixel Bundesliga in der Allianz Arena spielen.

Am Samstag empfangen die FCB-Frauen am vierten Spieltag Eintracht Frankfurt im großen Stadion in München-Fröttmaning. Tickets gibt es ab 10 Euro, die ARD-Sportschau, DAZN und MagentaSport übertragen/streamen live.

Zuvor durften die Frauen des FC Bayern nur in der Champions League dreimal in der Allianz Arena spielen, insgesamt kamen zu diesen Spielen 60.000 Gäste. Nun spielen die Meisterinnen also auch in der Google Pixel Bundesliga auf der großen Bühne.

FCB-CEO Jan-Christian Dreesen bezeichnet den temporären Umzug vom Campus des FC Bayern in die Allianz Arena als "nächsten wichtigen und auch logischen Schritt in der Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern München."

Sportlich geht es für die Münchnerinnen darum, den recht erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unentschieden abzurunden und womöglich auch zumindest temporär den großen Konkurrenten VfL Wolfsburg von Platz 1 zu verdrängen - die Wölfinnen haben nach drei Spielen jedoch noch eine weiße Weste und spielen am Sonntag bei RB Leipzig. Die Münchnerinnen müssen gegen Frankfurt auf die verletzte Starspielerin Pernille Harder verzichten, die Offensivspielerin zog sich beim 2:0-Erfolg bei der SGS Essen am vergangenen Sonntag eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zu.

FC Bayern München: Allianz Arena leuchtet in Pink

Dass die Allianz Arena nach dem Spiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt in Pink erstrahlen wird, hat nichts mit einer besonderen Vorliebe der Organisatoren für Barbie oder mit einem verqueren Geschlechterbild zu tun, sondern hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund.

Pink ist die Farbe des internationalen Breast Cancer Awareness Month, der im Oktober stattfindet. Der FC Bayern München und die Allianz, Namensgeber der Arena und Trikotsponsor der amtierenden Meisterinnen der Google Pixel Frauen-Bundesliga, wollen im Rahmen des Highlightspiels auf Prävention, Früherkennung und Erforschung von Brustkrebs aufmerksam machen. Der Hashtag für die gesamte Veranstaltung lautet: #GemeinsamStarkGegenBrustkrebs

Die Mannschaft um Vize-Weltmeisterin Georgia Stanway und die deutschen Stars Giulia Gwinn, Lina Magull und Linda Dallmann wird zudem ein speziell für das Spiel angefertigtes Sondertrikot tragen. Die Allianz verwandelt, wie das Unternehmen mitteilt, zu diesem Anlass die Farbe ihres Logos auf der Trikotbrust in Pink und ergänzt dieses um eine Schleife, das internationale Symbol im Kampf gegen den Brustkrebs.

Die Schleife stehe weltweit für Solidarität und Unterstützung für Betroffene der Krankheit. Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, betrifft jedoch auch Männer. Schätzungen des Robert Koch-Instituts Berlin zufolge erkranken allein in Deutschland pro Jahr etwa 70.000 Frauen und 770 Männer daran.