Im letzten geplanten Testspiel vor der Weltmeisterschaft trifft Deutschland am Freitag auf WM-Teilnehmer Sambia. Wo die Partie der DFB-Frauen heute live im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX.

Bevor es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am 24. Juli bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zur Sache geht, testet das Team von Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg ein letztes Mal.

Der Gegner, Sambia, ist ebenfalls bei der WM vertreten. Jedoch nicht in der deutschen Gruppe H, sondern in C mit Spanien, Japan und Costa Rica. Auf Deutschland wartet hingegen zum Auftakt Marokko, dann Kolumbien und Südkorea.

Die Begegnung gegen Sambia findet am heutigen Freitag im Sportpark Ronhof in Fürth um 20.30 Uhr statt. Am Tag darauf soll voraussichtlich der finale Kader bestimmt werden. Es ist also die letzte Chance, sich für die Spielerinnen zu beweisen.

Wo läuft Deutschland vs. Sambia heute live? Übertragung Länderspiel der Frauen im Free-TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, das Testspiel der DFB-Frauen gegen Sambia live im Fernsehen zu sehen - und diese ist tatsächlich kostenfrei. Die ARD geht pünktlich nach der "Tagesschau" um 20.15 Uhr auf Sendung. Dann begleiten Euch Moderator Claus Lufen, Kommentatorin Stephanie Baczyk und Expertin Nia Künzer durch den Abend.

Darüber hinaus stellt der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Diesen könnt Ihr in der ARD-Mediathek oder unter sportschau.de abrufen.

Wo läuft Deutschland vs. Sambia heute live? Übertragung Länderspiel der Frauen im Free-TV und Livestream - Testspiel im Liveticker

Ausnahmsweise hat SPOX keinen Liveticker für das Testspiel von Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft gegen Sambia im Programm. Stattdessen bieten wir ausführliche Berichterstattungen in Textform zur Tour de France und Wimbledon an.

Wo läuft Deutschland vs. Sambia heute live? Übertragung Länderspiel der Frauen im Free-TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Sambia

Deutschland vs. Sambia Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 7.7.2023

7.7.2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof, Fürth (Deutschland)

Sportpark Ronhof, Fürth (Deutschland) TV: ARD

Livestream: ARD -Mediathek, sportschau.de

-Mediathek, Liveticker: nicht vorhanden

Deutschland bei der WM 2023: Zeit- und Spielplan, Termine, Datum

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Deutschland bei der WM 2023: Erweiterter Kader bei der Weltmeisterschaft

Für fünf Spielerinnen ist aus dem ursprünglich 28-köpfigen Kader kein Platz in Australien und Neuseeland. Am 8. Juli könnte schon Klarheit herrschen.

Paulina Krumbiegel ist aufgrund von muskulären Problemen bereits gestrichen worden.