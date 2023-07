Frauen WM 2023 heute live: Termine, Zeitplan, Spiele, Gruppen, Ergebnisse, Übertragung im TV und Livestream

Die Frauen-WM findet in diesem Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland statt. SPOX versorgt Euch mit allen Infos zu den Terminen, dem Zeitplan, allen Spielen, den Ergebnissen, den Gruppen und der Übertragung im TV und Livestream.

Es ist soweit: Am heutigen Donnerstag startet die Weltmeisterschaft der Frauen. Nach der Aufstockung kämpfen 32 Teams (zuvor 24) in acht Gruppen zunächst um das Weiterkommen ins Achtelfinale. Das Endspiel steigt am 20. August in der australischen Metropole Sydney.

Als Titelverteidiger geht die USA, die sowohl 2019 als auch 2015 gewann, ins Rennen. Auch Deutschland ist vertreten. Die DFB-Frauen sehnen sich nach 2003 und 2007 nach dem dritten WM-Titel.

Was steht heute bei der Frauen-WM auf dem Programm? SPOX versorgt Euch mit allen Informationen zu den Terminen, dem Zeitplan, allen Spielen, den Ergebnissen, den Gruppen und der Übertragung im TV und Livestream.

Frauen WM 2023 heute live: Die wichtigsten Infos zum Turnier

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2023

Weltmeisterschaft 2023 Datum: 20. Juli bis 20. August 2023

20. Juli bis 20. August 2023 Orte: Australien und Neuseeland

Australien und Neuseeland Titelverteidiger: USA

USA Rekordsieger: USA (viermal)

USA (viermal) Übertragung im TV: ARD und ZDF

und Übertragung im Livestream: sportschau.de und sportstudio.de

Frauen WM 2023 heute live: Die heutigen Spiele

Standesgemäß eröffnen am heutigen Donnerstag die beiden Gastgeber das Turnier. Neuseeland macht um 9 Uhr den Anfang, wenn es gegen die Norwegerinnen geht. Um 12 Uhr trifft Australien auf Irland.

Datum Uhrzeit (MESZ) Paarung Gruppe Ort 20. Juli 09:00 Uhr Neuseeland - Norwegen A Eden Park (Auckland) 20. Juli 12:00 Uhr Australien - Irland B Accor Stadium (Sydney)

Frauen WM 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Nachdem es lange keine Einigung gegeben hatte, wurde der TV-Blackout doch noch abgewendet. Heißt: Alle Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 werden in Deutschland zu sehen sein - und zwar im frei empfangbaren Fernsehen.

Es müssen also keine Abonnements abgeschlossen werden, um die WM in Australien und Neuseeland live zu sehen. Die Übertragungsrechte teilen sich nämlich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.

Neben der linearen TV-Übertragung bieten die beiden Sender jeweils einen Livestream an, für den Ihr keinen Cent bezahlen müsst.

Dabei könnt Ihr entweder auf die Mediatheken der ARD und des ZDF zurückgreifen oder den Livestream unter sportschau.de bzw. sportstudio.de abrufen.

Frauen WM 2023 heute live: Aufteilung am Donnerstag (20. Juli)

Gruppe A - 09:00 Uhr: Neuseeland vs. Norwegen ( ARD )

Neuseeland vs. Norwegen ( ) Gruppe B - 12:00 Uhr: Australien vs. Irland (ARD)

Frauen WM 2023 heute live: Liveticker bei SPOX

Bei SPOX wird es zu ausgewählten Spielen, wie zum Beispiel von der deutschen Nationalmannschaft, Liveticker geben.

Die tägliche Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

© getty Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis zum 20. August statt.

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Spielplan und Termine

Die DFB-Frauen werden alle drei Gruppenspiele in Australien absolvieren. In Melbourne steht der Auftakt gegen Marokko auf dem Plan. In Sydney geht es gegen Kolumbien und in Brisbane wartet Südkorea zum Abschluss.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM 2023: Teilnehmer, Teams und Gruppen

