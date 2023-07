In nicht einmal zwei Wochen beginnt in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. SPOX wirft dazu einen Blick auf die Instagram-Follower-Zahlen der DFB-Frauen. Wer führt die Liste an?

Am 20. Juli wird die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen offiziell eröffnet. Als zweifacher Weltmeister ist die deutsche Nationalmannschaft ebenfalls mit dabei und jagt dabei den dritten Stern. Das DFB-Team muss dafür zuerst die Gruppenphase überstehen. In der Gruppe H trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Die Generalprobe verpatzte Deutschland vor wenigen Tagen, als man gegen Sambia mit 2:3 verlor. Nichtsdestotrotz gehört der EM-Finalist des vergangenen Sommers weiterhin zu den Favoriten auf den WM-Sieg. Das Finale steigt am 20. August in Sydney, Australien.

Seit wenigen Tagen steht der offizielle Kader für die WM 2023 endlich fest. Demnach fliegen 23 Spielerinnen inklusive Janina Minge, die als 24. Spielerin mit dabei ist, auf die Inseln im Pazifik.

SPOX verrät, welche deutsche Spielerin die meisten Instagram-Follower hat.

Frauen WM 2023, Deutschland: Welche deutsche Spielerin hat die meisten Follower?

Die Spielerinnen der deutschen Auswahl gehören nicht nur auf dem Platz zur Elite, sondern auch in Sachen Bekanntheitsgrad weltweit. Dies beweisen auch die Follower-Zahlen bei Instagram. An der Spitze der deutschen Fußballerinnen ist dabei Giulia Gwinn, die 523.000 Follower für sich beanspruchen darf. Da die Verteidigerin des FC Bayern München jedoch bei der WM in Australien nicht teilnehmen wird, weil sie nach ihrer schweren Kreuzband-Verletzung noch nicht fit genug ist, liegt eine andere Spielerin auf Platz eins.

Dabei handelt es sich um Melanie Leupolz vom FC Chelsea. 264.000 Follower hat die 29-Jährige vorzuweisen. Der Abstand zu Gwinn ist jedoch trotzdem noch ein großer. Zweite ist Lena Oberdorf, der 254.000 Fans folgen. Auf Oberdorf folgt dann mit 221.000 Followern Sara Däbritz. Vierte in der Rangliste ist WM-Debütantin Jule Brand mit 205.000 Fans bei Instagram.

Die Instagram-Seite des DFB-Teams liegt bei 329.000 Followern.

Frauen WM 2023, Deutschlands: Der endgültige Kader