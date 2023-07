Deutschland vs. Sambia heute live, Übertragung: Testspiel der Frauen im TV, Livestream und Liveticker

Die Vorbereitung der DFB-Frauen auf die anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist im vollen Gange. Dazu testet das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg heute gegen Sambia. Alle Infos zur Übertragung und wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, gibt es hier.

Am 24. Juli hat das Warten ein Ende und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet gegen Marokko in die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Ansonsten bekommt es die DFB-Auswahl in der Gruppenphase mit Kolumbien und Südkorea zu tun.

Bis zum Auftakt muss sich die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg allerdings noch vorbereiten. Das letzte Testspiel vor dem Turnierstart findet am heutigen Freitag statt. Der Gegner heißt Sambia und das Spiel wird um 20:30 Uhr angepfiffen.

Austragungsort der Partie ist der Sportpark Ronhof in Fürth.

Wie könnt Ihr dabei sein? Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream sowie zum Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Deutschland vs. Sambia: Die Termine des DFB-Teams bis zur WM

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 07.07.2023 20.30 Deutschland - Sambia Sportpark Ronhof, Fürth 08.07.2023* Nominierung des WM-Kaders 11.07.2023 Abreise nach Australien 24.07.2023 10.30 Deutschland - Marokko (WM) Melbourne

*Bislang ist nur klar, dass der finale Kader "nach dem Sambia-Spiel" bekannt gegeben wird. Daher gehen wir vom 8. Juli aus.

Deutschland vs. Sambia, Übertragung: Länderspiel der Frauen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel ist vor der endgültigen Kader-Nominierung am morgigen Samstag wohl die letzte Chance für die Spielerinnen, sich in den Fokus zu spielen.

Welche Spielerinnen nochmal in Hochform auflaufen, könnt Ihr zur absoluten Prime-Time am Samstag um 20:15 Uhr bei der ARD verfolgen.

Reporterin des Testspiels wird Stephanie Baczyk sein, während Claus Lufen die Moderation übernimmt und Nia Künzer als Expertin fungiert.

Wer die Partie nicht im TV sehen kann, hat die Chance, das Ganze online mitzuverfolgen. Die ARD bietet einen Livestream der Begegnung an. Zu finden sein wird dieser in der ARD-Mediathek.

Deutschland vs. Sambia, Übertragung: Länderspiel der Frauen heute im Liveticker

Leider wird es vom Spiel zwischen Deutschland und Sambia heute keinen Liveticker geben. Stattdessen könnt Ihr bei SPOX die komplette Tour de France und die wichtigsten Spiele in Wimbledon verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Deutschland: Die Übertragung der WM live im TV, Livestream und Liveticker

Lange sah es nach einem sogenannten Blackout aus. Die TV-Übertragung war lange nicht geklärt, es gab langwierige Diskussionen zwischen der FIFA und den Sendern.

Am 14. Juni allerdings gab es endlich gute Neuigkeiten: Die Fans können bei der vom 20. Juli bis 20. August stattfindenden Endrunde in Australien und Neuseeland alle Partien bei ARD und ZDF verfolgen.

Spürbar erleichtert waren darüber auch die Verantwortlichen. "Ich bin einfach nur erleichtert, dass unsere WM-Spiele im deutschen TV sichtbar sein werden", sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg nach der Einigung.

Deutschland vs. Sambia, Übertragung: Der Spielplan des DFB-Teams bei der WM 2023