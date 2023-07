Im letzten Testspiel vor der finalen Kader-Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft testen die DFB-Frauen heute gegen Sambia. SPOX verrät Euch, wer die Partie der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Nach dem Testspiel gegen Sambia, ebenfalls ein Teilnehmer an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in diesem Jahr, will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den finalen Kader bekannt geben.

Das derzeit noch 28-köpfige Aufgebot wird dann um fünf Spielerinnen reduziert. Klar ist bereits, dass Paulina Krumbiegel nicht dabei sein wird. Sie leidet unter muskulären Problemen.

Deutschland vs. Sambia: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Sambia findet am heutigen Freitag (7. Juli) um 20.30 Uhr statt.

Gespielt wird im Sportpark Ronhof, die Heimspielstätte des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Deutschland vs. Sambia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel der Frauen im TV und Livestream?

Die Begegnung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Sambia wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die ARD, die sich gemeinsam mit dem ZDF auch die Übertragungsrechte an der Weltmeisterschaft gesichert hat, zeigt die Partie live in voller Länge.

Ihr braucht also kein kostenpflichtiges Abonnement, um das Testspiel der DFB-Frauen verfolgen zu können. Die Live-Berichterstattung beginnt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Folgendes Trio begleitet Euch durch den Abend:

Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Kommentar: Stephanie Baczyk

Stephanie Baczyk Expertin: Nia Künzer

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Partie über den kostenlosen Livestream der ARD zu sehen. Dabei könnt Ihr zwischen der ARD-Mediathek und sportschau.de wählen.

Deutschland vs. Sambia heute live im Free-TV: Gibt es einen Liveticker?

Wer sich auf einen Liveticker von SPOX gefreut hat, wird leider enttäuscht. Ausnahmsweise bieten wir keine Berichterstattung in Textform zum Spiel der DFB-Frauen an.

Stattdessen versorgen wir Euch aber täglich mit einem Liveticker zur Tour de France und den besten Spielen in Wimbledon.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

© getty

Deutschland bei der WM 2023: Erweiterter Kader bei der Weltmeisterschaft

Name Position Ann-Katrin Berger TOR Merle Frohms TOR Stina Johannes TOR Ena Mahmutovic TOR Sara Doorsoun ABWEHR Marina Hegering ABWEHR Kathrin Hendrich ABWEHR Sophia Kleinherne ABWEHR Sarai Linder ABWEHR Sjoeke Nüsken ABWEHR Carolin Simon ABWEHR Felicitas Rauch ABWEHR Nicole Anyomi MITTELFELD/ANGRIFF Jule Brand MITTELFELD/ANGRIFF Klara Bühl MITTELFELD/ANGRIFF Sara Däbritz MITTELFELD/ANGRIFF Laura Freigang MITTELFELD/ANGRIFF Chantal Hagel MITTELFELD/ANGRIFF Svenja Huth MITTELFELD/ANGRIFF Lena Lattwein MITTELFELD/ANGRIFF Melanie Leupolz MITTELFELD/ANGRIFF Sydney Lohmann MITTELFELD/ANGRIFF Lina Magull MITTELFELD/ANGRIFF Lena Oberdorf MITTELFELD/ANGRIFF Alexandra Popp MITTELFELD/ANGRIFF Lea Schüller MITTELFELD/ANGRIFF Tabea Waßmuth MITTELFELD/ANGRIFF

*Paulina Krumbiegel wurde bereits gestrichen.