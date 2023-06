Die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland steht vor der Tür. Hier erfahrt Ihr, wann und wo das Finale stattfindet.

Am 20. Juli ist es so weit! An diesem Tag wird in Australien und Neuseeland die neunte Frauen-Weltmeisterschaft eröffnet. Das DFB-Team hat sich ebenfalls für das Großereignis qualifizieren können und spielt in der Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steigt jedoch erst Tage nach der WM-Eröffnung, am 24. Juli, aktiv ins Spielgeschehen ein, wenn gegen Marokko das erste von drei Gruppenspielen bestritten wird.

Danach geht es am 30. Juli gegen Kolumbien weiter, ehe zum Schluss am 3. August gegen Südkorea gespielt wird.

Frauen WM 2023: Der Spielplan des DFB-Teams

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Das sind also die Termine der deutschen Nationalmannschaft, doch wann geht das Finale der WM über die Bühne? Und wo findet es statt? Bei SPOX bekommt Ihr die Antwort.

© getty Das Finale der Frauen-WM steigt im Accor Stadium.

Frauen WM 2023: Wann und wo findet das Finale statt?

Das WM-Finale findet exakt einen Monat nach der Eröffnung statt: am 20. August. Auch das Stadion, das für das Endspiel dienen wird, ist bereits bekannt. Die beiden Finalisten werden im Accor Stadium um die Weltmeisterschaft kämpfen. Die Spielstätte liegt in der australischen Millionenstadt Sydney und bietet Platz für 83.500 Zuschauer, was es zum mit Abstand größten Stadion der WM macht.

Das Accor Stadium wird nicht nur für Fußball-, sondern auch für Rugbyspiele genutzt. Unter anderem wird dort auch das Finale der National Rugby League gespielt, zudem war es im Jahr 2000 eine der Spielstätten während der Olympischen Sommerspiele in Sydney.

In Sydney wird für die Frauen-WM auch das Sydney Football Stadium genutzt. Weitere Stadien liegen in Brisbane, Perth, Melbourne und Adelaide (alles Australien) sowie in den neuseeländischen Städten Wellington, Dunedin, Auckland und Hamilton.

Frauen WM 2023: Die wichtigsten Termine auf einen Blick

Die Gruppenphase endet am 3. August, darauf folgt eine kurze Pause, bevor die K.o.-Phase am 5. August mit den ersten Achtelfinalspielen wieder losgeht. Die Viertelfinalrunde wird am 11. August eröffnet, das Halbfinale steigt am 15. und 16. August, ehe am 19. und 20. das Spiel um Platz 3 und das Finale anstehen.