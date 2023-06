Frauen WM 2023: Übertragung im TV und Livestream, Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Ort

Bald ist es soweit: die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 steigt. Höchste Zeit, die wichtigsten Fragen zum Turnier zu beantworten. Wann und wo findet die WM statt? Welche Nationen sind dabei? Wie könnt Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen? Fragen, auf die Ihr hier Antworten findet.

Die neunte Fußball-WM der Frauen steht an, im Juli und August wird wieder um die wichtigste Trophäe im Nationaltrikot gekämpft. Mit dabei ist auch wieder der zweifache Weltmeister Deutschland.

Frauen WM 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Ort

Die kommende Ausgabe der Weltmeisterschaft wird in zwei Ländern ausgetragen: Australien und Neuseeland. Vom 20. Juli bis zum 20. August geht es dort zur Sache.

Das Turnier eröffnen werden Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen, die Gruppenphase dauert dann knapp zwei Wochen. Im Anschluss warten insgesamt vier K.o.-Runden, das Finale steigt am 20. August. Hier könnt Ihr Euch den Zeitplan der WM im Detail ansehen:

Frauen WM 2023: Zeitplan, Termine

Gruppenphase: 20. Juli - 3. August 2023

Achtelfinale: 5. - 8. August 2023

Viertelfinale: 11. - 12. August 2023

Halbfinale: 15. - 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

Finale: 20. August 2023

Frauen WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Lange musste auf einige Einigung zwischen Rundfunksendern und der FIFA gewartet werden, seit kurzer Zeit ist nun klar: Die Weltmeisterschaft 2023 wird kostenfrei und in Gänze bei ARD und ZDF zu sehen sein. Wer für Kommentar und Moderation zuständig ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Was wir aber wissen, ist, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream mit von der Partie sein werden. Ihr könnt also auch online vollkommen gratis einschalten, und zwar in den Mediatheken der ARD und des ZDF.

© getty Alexandra Popp wird das DFB-Team wieder als Kapitänin aufs Feld führen.

Frauen WM 2023: Teilnehmer, Gruppen

Das Feld wird in diesem Jahr erweitert: Erstmals sind nicht 24 Teams bei der WM dabei, sondern 32 Nationen. Hier sind alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Neuseeland Australien Spanien England Norwegen Republik Irland Costa Rica Haiti Philippinen Nigeria Sambia Dänemark Schweiz Kanada Japan China Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H USA Frankreich Schweden Deutschland Vietnam Jamaika Südafrika Marokko Niederlande Brasilien Italien Kolumbien Portugal Panama Argentinien Südkorea

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H

Deutschland wird alle drei Gruppenspiele in Australien absolvieren. Das erste Spiel gegen Marokko steigt in Melbourne, dann geht es für das Kolumbien-Duell weiter nach Sydney - die Begegnung mit Südkorea wird abschließend in Brisbane ausgetragen.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM 2023: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Datum: 20. Juli - 20. August

20. Juli - 20. August Ort: Australien, Neuseeland

Australien, Neuseeland Übertragung im TV: ARD, ZDF

Übertragung: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek

Frauen WM 2023: Deutschlands erweiterter Kader bei der Weltmeisterschaft

Der aktuell noch 28-köpfige Kader wird bis zur WM auf 23 Spielerinnen reduziert. Wer mit nach Down Under reisen darf, werden wir nach dem finalen Testspiel gegen Sambia am 7. Juli erfahren.