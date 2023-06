Nicht mehr allzu lange bis zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen - und schon im Vorfeld gibt es einen besonderen Grund zur Freude: Die Spielerinnen können in diesem Jahr Rekordprämien abräumen. Wie viel für das DFB-Team dabei rausspringen könnte, erfahrt Ihr hier.

Für die Vereine ist die Saison vorbei, die DFB-Fußballerinnen richten den Blick so langsam in Richtung der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Vom 20. Juli bis zum 20. August geht es dort um die wichtigste Trophäe im Nationaltrikot.

Zum neunten Mal kämpfen die Frauen um den Weltmeistertitel, zweimal haben sie diese Aufgabe schon erfolgreich bewältigt. Und neben dem Pokal winken Prämien in Rekordhöhe.

Aber wie viel bekommen die DFB-Spielerinnen denn nun? Das verrät dieser Artikel.

Prämien bei der Frauen-WM 2023: Wie viel bekommen die DFB-Spielerinnen?

FIFA-Präsident Gianni Infantino möchte bei den nächsten Weltmeisterschaften 2026 (Männer) und 2027 (Frauen) die gleichen Prämien auszahlen. Ganz angekommen sind wir da in diesem Jahr noch nicht, dennoch gibt es Rekordpreisgelder.

Medienberichten zufolge erhält jede Spielerin beim kommenden Turnier eine Mindestprämie von ca. 28.000 Euro. Noch mehr gibt's beim Titelgewinn, dann bekommen die Weltmeisterinnen jeweils etwa 252.000 Euro - plus circa 3,7 Millionen Euro für den Verband.

Insgesamt schüttet die FIFA damit etwa 103 Millionen Euro aus, über die Hälfte davon an die Spielerinnen. Das ist im Vergleich zur Weltmeisterschaft 2019 eine ordentliche Steigerung, in Frankreich gab es insgesamt nur rund 28 Millionen Euro.

© getty Das DFB-Team scheiterte bei der WM 2019 im Viertelfinale an Schweden.

Frauen-WM: Der Spielplan von Deutschland in Gruppe H

In diesem Jahr bekommt es das DFB-Team in Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun. Los geht es am 24. Juli gegen die Nordafrikanerinnen.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen-WM 2023: Die wichtigsten Termine auf einen Blick

Gruppenphase: 20. Juli - 3. August 2023

Achtelfinale: 5. - 8. August 2023

Viertelfinale: 11. - 12. August 2023

Halbfinale: 15. - 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

Finale: 20. August 2023

Frauen-WM 2023: Deutschlands erweiterter Kader

Den Größten Anteil im vorläufigen Kader machen die Spielerinnen des VfL Wolfsburg - zehn sind es an der Zahl. Eintracht Frankfurt stellt sechs Spielerinnen, der deutsche Meister FC Bayern München fünf. Verglichen mit der letztjährigen EM fliegen Almuth Schult (Schwangerschaft), Giulia Gwinn (nach Kreuzbandriss im Aufbau) und Linda Dallmann (nach Syndesmosebandriss im Aufbau) nicht mit nach Down Under.