Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien und Neuseeland die Frauen-WM 2023 statt. Wo wird gespielt? SPOX stellt alle Stadien und Spielorte bei der Weltmeisterschaft vor.

Gerade eben ist die Saison für die Vereine mit dem Champions League-Finale der Frauen zu Ende gegangen. Nach anfänglicher 2:0-Führung verlor der VfL Wolfsburg das Endspiel gegen den FC Barcelona noch mit 2:3.

Direkt im Anschluss richtet sich der Fokus voll auf die anstehende Weltmeisterschaft, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet. Auch die deutsche Mannschaft ist wieder mit von der Partie. In Gruppe H trifft sie auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

In insgesamt zehn verschiedenen Spielstätten gehen die Partien über die Bühne. Wir stellen Euch alle Stadien vor.

Frauen WM 2023: Stadien und Spielorte der Weltmeisterschaft

Die beiden Inseln auf dem ozeanischen Kontinent teilen sich die Austragung der WM auf. Sechs der austragenden Stadien stehen in Australien, die weiteren vier befinden sich in Neuseeland.

Land Stadt Name des Stadions Kapazität Australien Sydney Stadium Australia 83.500 Australien Sydney Sydney Football Stadium 42.500 Australien Melbourne Melbourne Rectangular Stadium 30.000 Australien Perth Perth Oval 22.200 Australien Brisbane Brisbane Stadium 52.200 Australien Adelaide Hindmarsh Stadium 18.400 Neuseeland Auckland Eden Park 48.300 Neuseeland Wellington Wellington Regional Stadium 39.000 Neuseeland Dunedin Dunedin Stadium 28.700 Neuseeland Hamilton Waikato Stadium 25.100

Das Eröffnungsspiel steigt im Eden Park in Auckland, das Finale findet im Stadium Australia in Sydney statt. Es ist auch gleichzeitig mit einer Kapazität von 83.500 Zuschauern die größte Arena der WM.

© getty Das DFB-Team scheiterte bei der WM 2019 im Viertelfinale an Schweden.

Frauen WM 2023: In diesen Stadien spielt das DFB-Team

Die Gruppen A, C, E und G bestreiten sämtliche Spiele der Gruppenphase in den neuseeländischen Stadien, während die Spiele der Gruppen B, D, F und H in Australien stattfinden.

Da Deutschland sich in der Gruppe H befindet, kann sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg auf Spiele in Australien einstellen. Ihre Vorrundenpartien spielt die DFB-Elf in Melbourne, Sydney und Brisbane.

Datum Uhrzeit (MESZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 10.30 Uhr Deutschland Marokko Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne (Australien) So., 30. Juli 2023 11.30 Uhr Deutschland Kolumbien Sydney Football Stadium, Sydney (Australien) Do., 3. August 2023 12.00 Uhr Südkorea Deutschland Brisbane Stadium, Brisbane (Australien)

Frauen WM 2023: Die wichtigsten Termine