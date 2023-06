Der erweiterte Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland steht fest. Nicht mit dabei ist Giulia Gwinn. Hier erfahrt Ihr, warum die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München nicht nominiert wurde.

In eineinhalb Monaten wird in Australien und Neuseeland die neunte Frauen-Weltmeisterschaft eröffnet. Das Großereignis soll vom 20. Juli bis 20. August vonstatten gehen. Auch die deutsche Nationalmannschaft kämpft in diesen Wochen um den Titel und jagt dabei den dritten Stern. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wurde der Gruppe H zugelost, in der die Gegner Marokko, Kolumbien und Südkorea heißen.

Nachdem die Saison für die Vereine beendet ist, kann man sich endlich auf die Nationalmannschaft fokussieren, erst vor kurzem wurde bei einer Pressekonferenz der erweiterte Kader des DFB-Teams bekanntgegeben. Dabei fehlte mit Giulia Gwinn vom FC Bayern München eine Schlüsselspielerin und die Nationalspielerin des Jahres 2019.

Im Folgenden erfahrt Ihr den Grund für ihre Nichtnominierung.

© imago images

DFB-Team: Darum ist Giulia Gwinn nicht bei der Frauen WM 2023 dabei

Dass Voss-Tecklenburg bei der WM 2023 auf Gwinn verzichtet, hat nichts mit Gwinns Leistungen auf dem Platz zu tun, sondern mit ihrer Fitness. Die 23-Jährige hatte sich im Oktober 2022 im Training mit der Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und befindet sich erst seit kurzem wieder im Aufbautraining. Gwinn stand seit ihrer schweren Verletzung noch kein einziges Mal auf dem Platz, die WM kommt also etwas zu früh.

"Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit. Sie ist 23 Jahre jung. Deswegen und auch aufgrund der Tatsache, dass es bereits ihr zweiter Kreuzbandriss war, ist es für uns vor allem eine Vernunftsentscheidung, bei diesem Turnier auf Giuli zu verzichten und nichts zu riskieren. Wir wollen in Zukunft noch viele große Turniere mit ihr spielen", äußerte sich Voss-Tecklenburg zur Nichtnominierung.

Neben Gwinn sind im Vergleich zum EM-Kader 2022 auch Linda Dallmann (nach Syndesmosebandriss im Aufbau) und Almuth Schult (Schwangerschaft) nicht mit dabei. Der endgültige Kader soll nach dem finalen Testspiel gegen Sambia (7. Juli) bekanntgegeben werden. Deutschlands WM-Vorbereitung besteht aus zwei Trainingslagern in Herzogenaurach. Die erste Phase beginnt am 20. Juni.

Frauen WM 2023: Deutschlands erweiterter Kader

Name Position Ann-Katrin Berger TOR Merle Frohms TOR Stina Johannes TOR Ena Mahmutovic TOR Sara Doorsoun ABWEHR Marina Hegering ABWEHR Kathrin Hendrich ABWEHR Sophia Kleinherne ABWEHR Sarai Linder ABWEHR Sjoeke Nüsken ABWEHR Carolin Simon ABWEHR Felicitas Rauch ABWEHR Nicole Anyomi MITTELFELD/ANGRIFF Jule Brand MITTELFELD/ANGRIFF Klara Bühl MITTELFELD/ANGRIFF Sara Däbritz MITTELFELD/ANGRIFF Laura Freigang MITTELFELD/ANGRIFF Chantal Hagel MITTELFELD/ANGRIFF Svenja Huth MITTELFELD/ANGRIFF Paulina Krumbiegel MITTELFELD/ANGRIFF Lena Lattwein MITTELFELD/ANGRIFF Melanie Leupolz MITTELFELD/ANGRIFF Sydney Lohmann MITTELFELD/ANGRIFF Lina Magull MITTELFELD/ANGRIFF Lena Oberdorf MITTELFELD/ANGRIFF Alexandra Popp MITTELFELD/ANGRIFF Lea Schüller MITTELFELD/ANGRIFF Tabea Waßmuth MITTELFELD/ANGRIFF

Frauen WM 2023: Diese Spielerinnen stehen auf Abruf bereit