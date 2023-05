Der erweiterte deutsche Kader für die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland steht fest. SPOX zeigt, wer Stand jetzt im DFB-Team ist.

Am 20. Juli wird die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland eröffnet. Zum ersten Mal kämpfen nicht 24, sondern die besten 32 Nationen in den darauffolgenden Wochen um die prestigeträchtige Trophäe.

Auch der zweifache Weltmeister Deutschland hat die Qualifikation für die WM gemeistert und muss in der Gruppe H gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) ran.

Seit heute ist nun auch bekannt, wie der erweiterte Kader, mit dem das DFB-Team die Vorbereitungsphase angehen wird, aussieht. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat bei einer Pressekonferenz neben den 28 Kaderspielerinnen auch zehn weitere Namen bekanntgegeben, die auf Abruf bereitstehen.

Die Verkündung des endgültigen WM-Kaders, der dann auf 23 Spielerinnen verkleinert werden soll, wird nach dem finalen Testspiel gegen Sambia (7. Juli) vonstatten gehen.

SPOX zeigt Euch, wer es in den erweiterten Kader geschafft hat.

© getty Giulia Gwinn hat es nicht in den Kader geschafft.

Frauen WM 2023: Deutschlands Kader bei der Weltmeisterschaft

Mit zehn Spielerinnen stellt der VfL Wolfsburg den größten Block zur Verfügung. Danach kommt Eintracht Frankfurt mit sechs Spielerinnen, vom Meister FC Bayern München haben es fünf geschafft. Im Vergleich zur EM 2022 sind dieses Mal Almuth Schult (Schwangerschaft), Giulia Gwinn (nach Kreuzbandriss im Aufbau) und Linda Dallmann (nach Syndesmosebandriss im Aufbau) nicht mit dabei.

"Linda steckt noch im Aufbautraining, so dass es zeitlich bis zu den Lehrgängen und dem Turnier zu knapp würde. Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit. Sie ist 23 Jahre jung. Deswegen und auch aufgrund der Tatsache, dass es bereits ihr zweiter Kreuzbandriss war, ist es für uns vor allem eine Vernunftsentscheidung, bei diesem Turnier auf Giuli zu verzichten und nichts zu riskieren. Wir wollen in Zukunft noch viele große Turniere mit ihr spielen", begründet Voss-Tecklenburg die Entscheidung.

Frauen WM 2023: Deutschlands erweiterter Kader

Name Position Ann-Katrin Berger TOR Merle Frohms TOR Stina Johannes TOR Ena Mahmutovic TOR Sara Doorsoun ABWEHR Marina Hegering ABWEHR Kathrin Hendrich ABWEHR Sophia Kleinherne ABWEHR Sarai Linder ABWEHR Sjoeke Nüsken ABWEHR Carolin Simon ABWEHR Felicitas Rauch ABWEHR Nicole Anyomi MITTELFELD/ANGRIFF Jule Brand MITTELFELD/ANGRIFF Klara Bühl MITTELFELD/ANGRIFF Sara Däbritz MITTELFELD/ANGRIFF Laura Freigang MITTELFELD/ANGRIFF Chantal Hagel MITTELFELD/ANGRIFF Svenja Huth MITTELFELD/ANGRIFF Paulina Krumbiegel MITTELFELD/ANGRIFF Lena Lattwein MITTELFELD/ANGRIFF Melanie Leupolz MITTELFELD/ANGRIFF Sydney Lohmann MITTELFELD/ANGRIFF Lina Magull MITTELFELD/ANGRIFF Lena Oberdorf MITTELFELD/ANGRIFF Alexandra Popp MITTELFELD/ANGRIFF Lea Schüller MITTELFELD/ANGRIFF Tabea Waßmuth MITTELFELD/ANGRIFF

Frauen WM 2023: Diese Spielerinnen stehen auf Abruf bereit

Name Fabienne Dongus Jana Feldkamp Maria Luisa Grohs Julia Kassen Melissa Kössler Janina Minge Marie Müller Maximiliane Rall Carlotta Wamser Joelle Wendemeyer

Frauen WM 2023: Die wichtigsten Termine auf einen Blick

Gruppenphase: 20. Juli - 3. August 2023

Achtelfinale: 5. - 8. August 2023

Viertelfinale: 11. - 12. August 2023

Halbfinale: 15. - 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

Finale: 20. August 2023

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H

Deutschlands drei Gruppenspiele finden allesamt in Australien statt. Der Auftakt gegen Marokko erfolgt in Melbourne, gegen Kolumbien wird in Sydney gespielt und für die Begegnung mit Südkorea reist das DFB-Team nach Brisbane.