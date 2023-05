Die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland rückt von Tag zu Tag näher. Wer zeigt / überträgt die Spiele live im TV und Livestream? Hier gibt es den aktuellen Stand.

Auch bei den Frauen ist die Fußball-Saison für die Vereine so gut wie beendet, am Samstag ist der VfL Wolfsburg noch im Kampf um die Champions-League-Trophäe gegen den FC Barcelona im Einsatz. Ansonsten schwenkt der Fokus jedoch langsam auf die Nationalmannschaften um, vor allem mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis 20. August stattfinden soll.

Es ist die neunte Austragung einer Frauen-WM, mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Sie wurde in der Gruppe H Marokko, Kolumbien und Südkorea zugelost und macht Jagd auf den dritten Stern.

Wer zeigt / überträgt die Frauen WM 2023 live im TV und Livestream? Der Spielplan des DFB-Teams

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Wer zeigt / überträgt die Frauen WM 2023 live im TV und Livestream?

Bevor auch nur eine Spielminute absolviert wurde, sorgt die WM bereits seit einigen Wochen und Monaten für reichlich Gesprächsstoff. Der Grund dafür ist kein sportlicher. Denn: Etwas mehr als eineinhalb Monate vor der Eröffnung der WM steht in vielen europäischen Ländern noch gar nicht fest, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert. So ist es auch in Deutschland.

Die vergangene Frauen-Europameisterschaft beispielsweise wurde noch in der ARD und im ZDF gezeigt. Die WM 2023 steht aktuell jedoch ohne Sender da, so dass ein Blackout droht. Der Grund für die aktuelle Lage: Die TV-Sender und der Weltverband FIFA können sich auf keine Summe einigen. Kicker-Informationen zufolge sollen die ARD und ZDF "fünf Millionen Euro" bieten, während die FIFA zehn Millionen verlange.

Dieses Problem besteht allerdings nicht nur in Deutschland, sondern auch in in England, Frankreich, Spanien und Italien, das als einziges Land weniger bietet als Deutschland.

FIFA-Präsident Gianni Infantino kritisierte das Vorgehen der Interessenten und meinte, sie würden nicht genug bieten. Umgekehrt prasselt auch auf die FIFA reichlich Kritik ein, der Verband würde die Geschlechtergerechtigkeit für ihre Geldgier ausnutzen.

"Alle müssen sich zusammenraufen. Jeder muss sich fragen, ob er seiner politischen Verantwortung im Sinne des Frauenfußballs und der Gesellschaft gerecht wird", äußerte sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf zur Situation. "Alle müssen sich fragen, was die Konsequenzen wären, wenn es keine Verständigung gibt. Es wäre ein Imageverlust für alle Beteiligten."

© getty Das DFB-Team scheiterte bei der WM 2019 im Viertelfinale an Schweden.

Wer zeigt / überträgt die Frauen WM 2023 live im TV und Livestream? Die wichtigsten Termine