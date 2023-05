VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Finale der UEFA Champions League der Frauen: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona stehen im Finale der Champions League der Frauen. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen dazu: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream.

Was die deutschen Männer-Bundesligisten nicht geschafft haben, gelang den Frauen des VfL Wolfsburg - der Einzug ins Finale der Champions League. Die Wölfinnen setzten sich in einem dramatischen Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal vor der englischen Rekordkulisse von 60.063 Zuschauern mit 3:2 nach Verlängerung durch. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.

Finalgegner ist der FC Barcelona, der Sieger von 2021.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Finale der UEFA Champions League der Frauen: Datum, Termin

Das Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona steigt am Samstag, den 3. Juni, im niederländischen Eindhoven. Gespielt wird im Philips Stadion. In der Heimspielstätte der PSV Eindhoven wird das Finale um 18 Uhr angepfiffen.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Finale der UEFA Champions League der Frauen: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Champions League der Frauen liegen in Deutschland bei DAZN. Das "Netflix des Sports" zeigt deshalb auch selbstverständlich das Finale am 3. Juni. Über den Übertragungsbeginn und die Kommentatoren liegen noch keine näheren Informationen vor.

Für DAZN benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt (zur Auswahl stehen die Pakete DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World). Live verfolgen könnt Ihr das Finale auch auf dem neu eingeführten Sender DAZN Rise, der sich auf Frauensportarten spezialisiert. Der Sender wird lediglich über waipu.tv und via Samsung TV Plus gratis angeboten.

Eine weitere Option, sich das Finale zwischen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona anzusehen ist YouTube. Auf dem Kanal von DAZN und dem der UEFA läuft die Partie sogar kostenlos.

© getty Der FC Barcelona setzte sich im Halbfinale gegen den FC Chelsea durch.

