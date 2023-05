Im Sommer steigt in Australien und Neuseeland die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, mit dabei ist auch das DFB-Team. Trainingslager, Testspiele, Zeitplan, Anreise, Kaderbekanntgabe - hier erfahrt Ihr, wie sich die deutsche Nationalmannschaft auf das Großereignis vorbereitet.

Mehr als eineinhalb Monate vor Beginn der neunten Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist die Frage bezüglich der TV-Rechte in Deutschland noch immer nicht geklärt. Die Spielerinnen haben jedoch nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, sondern bereiten sich nach dem Ende der Bundesliga und anderen Ligen auf das Großereignis, das vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland über die Bühne geht, vor.

DFB-Team - Vorbereitung auf die Frauen WM 2023 in Australien: Trainingslager, Testspiele, Zeitplan, Anreise, Kaderbekanntgabe

Dies gilt auch für die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft, die es bei der WM in der Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun bekommen.

© getty Das DFB-Team scheiterte bei der WM 2019 im Viertelfinale an Schweden.

Die deutsche Vorbereitung besteht aus zwei Phasen bzw. Trainingslagern, die im bayerischen Herzogenaurach bei Ausrüster Adidas statfinden werden. Das erste Trainingslager beginnt am 20. Juni und endet am 27. Juni. Nach einer kurzen Pause wird der Trainingsbetrieb wieder am 30. Juni aufgenommen und bis 9. Juli fortgesetzt. Pro Trainingslager findet zudem ein Testspiel statt. Das erste steigt am 24. Juni im Stadion am Bieberer Berg (Offenbach) gegen Vietnam. Das zweite ist für den 7. Juli angesetzt, wenn im Sportpark Ronhof, Fürth, gegen Sambia die WM-Generalprobe über die Bühne geht.

DFB-Team - Vorbereitung auf die Frauen WM 2023 in Australien: Anreise

Die DFB-Frauen brechen dann am 11. Juli zum Flug nach Sydney auf und beziehen daraufhin in Central Coast, rund 100 Kilometer nördlich von Sydney, ihr Quartier. Das Turnier selbst beginnt für den zweifachen Weltmeister am 24. Juli mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Marokko in Melbourne. In Sydney steigt am 30. Juli das Spiel gegen Kolumbien, am 3. August geht es zum Abschluss in Brisbane gegen Südkorea.

DFB-Team - Vorbereitung auf die Frauen WM 2023 in Australien: Kaderbekanntgabe

Für den WM-Kader darf Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 23 Spielerinnen nominieren. Die Entscheidung diesbezüglich ist noch nicht gefallen, der DFB will am 31. Mai mehr Klarheit schaffen.

DFB-Team - Vorbereitung auf die Frauen WM 2023 in Australien: Die wichtigsten Termine auf einen Blick