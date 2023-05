Es ist soweit, das Finale des DFB-Pokals der Frauen steht an - der VfL Wolfsburg empfängt zuhause den SC Freiburg. Wir tickern das Duell hier live mit.

Können die Wölfe den Pokal gegen den SCF heute zum elften Mal in Folge gewinnen? Die Antwort gibt es hier im Liveticker.

DFB-Pokal Finale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ganze achtmal hat der VfL Wolfsburg den deutschen Pokal seit 2015 nun gewonnen - ein neunter Titel in Serie (der zehnte insgesamt) würde den Werksklub zum alleinigen Rekordhalter machen. Aktuell teilt er sich diese Position mit dem 1. FFC Frankfurt. Für die Freiburgerinnen wäre es der erste Pokalgewinn, als Sechstplatzierte in der Bundesliga gehen sie in der Außenseiterrolle in die heutige Partie.

Vor Beginn: Gespielt wird auf neutralem Grund, dem Rhein-Energie-Stadion in Köln. Ab 16.45 Uhr geht es dort heute an Christi Himmelfahrt vor fast vollen Rängen zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg.

Im vergangenen Jahr reckte Wolfsburg-Kapitänin Alexandra Popp den DFB-Pokal in die Höhe.

DFB-Pokal Finale der Frauen, VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Popp - Huth, Roord, Jonsdottir - Pajor

Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Popp - Huth, Roord, Jonsdottir - Pajor Freiburg: Nuding (Lambert) - Müller, Fellhauer, Steuerwald, Karl - Felde, Minge, Kayikci - Steinert, Hoffmann, Kolb

DFB-Pokal Finale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute im TV und Livestream

Zwei Optionen habt Ihr, wenn Ihr das Finale der Frauen heute im TV und Livestream sehen möchtet: die ARD und Sky. Erstere Übertragung mit Moderator Claus Lufen, Expertin Nia Künzer und Kommentatorin Stephanie Baczyk ist ab 16.30 Uhr kostenfrei im Fernsehen und im Stream via sportschau.de verfügbar.

Bei Sky hingegen müsst Ihr wie gewohnt zahlen. Die Vorberichte auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix beginnen um 16 Uhr, Kommentator ist Hannes Hermann. Den Livestream findet Ihr auf SkyGo und WOW.

DFB-Pokal der Frauen: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger 2022 VfL Wolfsburg 2021 VfL Wolfsburg 2020 VfL Wolfsburg 2019 VfL Wolfsburg 2018 VfL Wolfsburg 2017 VfL Wolfsburg 2016 VfL Wolfsburg 2015 VfL Wolfsburg 2014 Eintracht Frankfurt 2013 VfL Wolfsburg