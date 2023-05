DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale des DFB-Pokalfinales der Frauen treffen heute der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg aufeinander. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal Finale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der heutige Donnerstag, 18. Mai, steht ganz im Zeichen des Frauenfußballs! Im Rhein-Energie-Stadion in Köln spielen an Christi Himmelfahrt der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg um den Titel. Angepfiffen wird das Finale um 16.45 Uhr.

Nach der verspielten Triple-Chance steht der Abo-Sieger VfL Wolfsburg um Alexandra Popp heute unter Druck. Der SC Freiburg träumt dagegen als Außenseiter vom ersten Titel der Klubgeschichte.

Wolfsburg will heute den DFB-Pokal zum neunten Mal in Serie gewinnen. Sollte das gelingen, wäre der VfL auch alleiniger Rekordhalter mit zehn Erfolgen. Im Halbfinale hatte sich Wolfsburg souverän mit 5:0 gegen den FC Bayern München durchgesetzt, während der SC Freiburg durch ein 1:0 bei RB Leipzig ins Finale einzog.

Der äußere Rahmen für ein denkwürdiges Finale ist gegeben. Mehr als 40.000 von 44.808 Tickets sind verkauft, es ist eine Rekordkulisse für das eigenständige Frauen-Endspiel in Köln, bei dem erstmals der Videobeweis zum Einsatz kommt.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Finale des DFB-Pokals der Frauen heute live im TV und Livestream zu verfolgen. Darunter auch im Free-TV.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute live im Free-TV

Die ARD zeigt das Frauenfinale heute live im frei empfangbaren Fernsehen. Auf "Das Erste" beginnt die Liveübertragung mit Moderator Claus Lufen, Expertin Nia Künzer und Kommentatorin Stephanie Baczyk um 16.30 Uhr.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute live im Pay-TV

Mit Sky übertragt ein weiterer Anbieter die Partie heute live. Kunden des Pay-TV-Senders werden bereits ab 16 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix mit Vorberichten versorgt. Das Spiel kommentiert dann Hannes Hermann.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute im Livestream

Beide Sender bieten das DFB-Pokal-Finale zwischen Wolfsburg und Freiburg auch per Livestream an. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Bei Sky gibt wie immer die Optionen Sky Go (für Bestandskunden) und WOW. Ein Monatsabo kostet derzeit 29,99 Euro, für das Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute im Liveticker

Begegnung: VfL Wolfsburg - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - SC Freiburg Wettbewerb: DFB-Pokal der Damen

DFB-Pokal der Damen Runde: Finale

Finale Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Anstoß: 16.45 Uhr

16.45 Uhr TV: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

© getty Im vergangenen Jahr reckte Wolfsburg-Kapitänin Alexandra Popp den DFB-Pokal in die Höhe.

DFB-Pokal Finale der Frauen, Übertragung: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Popp - Huth, Roord, Jonsdottir - Pajor

Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Popp - Huth, Roord, Jonsdottir - Pajor Freiburg: Nuding (Lambert) - Müller, Fellhauer, Steuerwald, Karl - Felde, Minge, Kayikci - Steinert, Hoffmann, Kolb

DFB-Pokal der Frauen: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger 2022 VfL Wolfsburg 2021 VfL Wolfsburg 2020 VfL Wolfsburg 2019 VfL Wolfsburg 2018 VfL Wolfsburg 2017 VfL Wolfsburg 2016 VfL Wolfsburg 2015 VfL Wolfsburg 2014 Eintracht Frankfurt 2013 VfL Wolfsburg

DFB-Pokal der Frauen: Pokalsieger nach Anzahl