DFB-Pokal Finale der Frauen: Datum, Termin, Ort, Teams

Das Finale des DFB-Pokalfinales der Frauen ist gesetzt. In diesem Artikel gibt's alle Infos zum Datum, Termin, Spielort sowie den teilnehmenden Teams.

Wer gewinnt den DFB-Pokal der Frauen im Jahr 2023? Hier erfahrt Ihr alles rund um die diesjährigen Finalisten, den Spieltermin sowie den Austragungsort.

DFB-Pokal Finale der Frauen: Teams, Finalisten

Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen mal wieder im Endspiel des DFB-Pokals. Nach einer überraschend dominanten Vorstellung gegen den FC Bayern im Halbfinale (5:0) könnten sich die Wölfinnen zum neunten (!) Mal infolge zum Titelsieger krönen.

Doch da hat noch eine zweite Mannschaft ein Wörtchen mitzureden: Der SC Freiburg. Das Team aus dem Breisgau setzte sich im Halbfinale, ebenfalls hochverdient, wenn auch weniger torreich, mit 0:1 bei RB Leipzig durch. Kapitänin Kayikci erzielte den Siegtreffer dabei erst in der 90+7.-Spielminute!

Für den Sportclub ist es der erste Einzug ins Pokalfinale seit 2019. Auch damals standen die Breisgauerinnen dem VfL Wolfsburg gegenüber, dem man sich schließlich mit 0:1 geschlagen geben musste.

© imago images Die Wölfinnen brauchen noch einen Pokaltitel um sich Rekordsieger nennen zu können. Gelingt ihnen das?

DFB-Pokal Finale der Frauen: Termin, Datum

Ausgetragen wird das Match in diesem Jahr zu einem etwas kuriosen Zeitpunkt. So soll das Endspiel des Pokals noch vor Beendigung der Bundesligasaison stattfinden - normalerweise markiert das Finalduell jedes Jahr den Abschluss der nationalen Spielzeit, nur die Champions League folgt danach.

Die Partie VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg wird nun also am 18. Mai um 16.45 Uhr ausgetragen. Ironischerweise stehen sich beide Teams nur zehn Tage später erneut gegenüber, diesmal jedoch im Rahmen der Bundesliga. Hier erhalten die Breisgauerinnen eine Chance auf Wiedergutmachung für das vergeigte Hinspiel im Februar. Damals fegten die Wolfsburgerinnen ihre Kontrahentinnen mit 4:0 vom Heimplatz.

DFB-Pokal Finale der Frauen: Ort, Stadion, Arena

Während die Herren das Pokalfinale seit Jahren im Olympiastadion in Berlin austragen, ist das Endspiel der Frauen an einem anderen Ort beheimatet. Bereits seit 2010 dient das Rheinenergiestadion in Köln als Spieladresse des letzten K.o.-Spiels der laufenden Spielzeit.

Die Arena verfügt über 50.000 Plätze und zählt damit zu den größten Stadien des Landes.

DFB-Pokal Finale der Frauen: Datum, Termin, Ort, Teams - Pokalsieger nach Anzahl