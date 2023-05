In der UEFA Champions League der Frauen steigt heute das Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und dem VfL Wolfsburg. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Der FC Barcelona hat sich am Donnerstag das erste Ticket für das Finale der UEFA Champions League der Frauen gesichert, am heutigen Montag, den 1. Mai, wird der zweite Finalist ermittelt. Um das letzte verbliebene Ticket kämpfen der Arsenal WFC und der VfL Wolfsburg. Das Halbfinal-Rückspiel steigt im Londoner Emirates Stadium, um 18.45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Die Ausgangslage ist ausgeglichen, im Hinspiel vor acht Tagen trennten sich der englische und der deutsche Rekordmeister in Wolfsburg mit einem 2:2-Unentschieden. Die Tore aufseiten der Wölfinnen besorgten Ewa Pajor und Sveindis Jonsdottir. Für Arsenal trafen Rafaelle und Stina Blackstenius.

Auch in der vergangenen Champions-League-Saison, als sich dieselben beiden Mannschaften bereits im Viertelfinale gegenüberstanden, endete das Hinspiel unentschieden, ehe Wolfsburg im Rückspiel mit einem Sieg das Weiterkommen klarmachte.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Arsenal gegen Wolfsburg ist heute über mehrere Wege abrufbar - in allen Fällen ist kein Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League der Frauen und bietet das Duell auf der Plattform um 18.45 Uhr an. Jan Platte kommentiert die Partie gemeinsam mit Almuth Schult, die als Expertin fungiert.

© getty Das Hinspiel endete 2:2.

Neben der Champions League der Frauen hat das "Netflix des Sports" auch Spiele der Champions League der Männer im Angebot. In Sachen Fußball werden auch zur Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und anderen Wettbewerben Übertragungen zur Verfügung gestellt. Doch mit Fußball hört das Repertoire noch lange nicht auf. Weiters besitzt DAZN auch die Rechte an folgenden Sportarten: Handball, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen, Wintersport, Schach uvm.

Für DAZN wird grundsätzlich ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt (DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World), davon nicht betroffen ist jedoch der neu eingeführte Sender namens DAZN Rise, der sich auf Frauensportarten spezialisiert. Der Sender ist jedoch nicht bei DAZN selbst auffindbar, sondern wird über waipu.tv und via Samsung TV Plus gratis angeboten.

Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, den Rückspiel-Kracher zwischen Arsenal und Wolfsburg kostenlos bei YouTube zu verfolgen. Auch hierbei ist DAZN die richtige Adresse. Das Spiel wird auf dem YouTube-Kanal DAZN UEFA Women's Champions League ausgestrahlt.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Arsenal WFC vs. VfL Wolfsburg

Arsenal WFC vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 1. Mai 2023

1. Mai 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Übertragung: DAZN, DAZN Rise, YouTube (DAZN UEFA Women's Champions League)

UEFA Champions League der Frauen: Das Halbfinale im Überblick